OM in hoger beroep tegen coronaspuger in Noorderplantsoen

Het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met de politierechter die een 41-jarige Stadjer vorige week veroordeelde tot een taakstraf voor het spugen naar een agent. De zaak wordt voorgelegd aan het gerechtshof in Leeuwarden.

De man kreeg een werkstraf van honderd uur voor het dreigen met coronabesmetting en het mishandelen van een agent. Dit gebeurde vorige maand in het Noorderplantsoen. De agent en een collega controleerden of de coronamaatregelen in het plantsoen werden nageleefd. Ze vroegen een groepje afstand te nemen van elkaar.

De Stadjer behoorde niet tot dat groepje, zei hij later tegen de rechter. Maar hij was wel degene die een ander van dat groepje een knuffel gaf. Provocerend gedrag, vonden de agenten. Er ontstond een woordenwisseling en de Stadjer spuugde naar één van de ambtenaren. De spuger kreeg een spuugkap op en werd ingerekend.

Etnisch profileren

De agenten waren er erg gebrand op om hem aan te houden, zei de man tegen de rechter. Daarbij speelden volgens de verdachte zijn uiterlijke kenmerken een belangrijke rol. Hij is ervan overtuigd dat vanwege zijn huidskleur en haardracht extra op hem werd gelet.

De officier van justitie veegde het verweer dat er sprake is van ‘etnisch profileren’ van tafel. ‘De verdachte daagde de agenten uit en stak bijvoorbeeld ook zijn middelvinger op’, zei de officier. Ze eiste een celstraf van tien weken. Daarbij speelt mee dat de man al een strafblad had.

Wikken en wegen

De rechter twijfelde niet aan het verslag van de agenten, dat ambtsedig (volgens de waarheid) moet worden opgemaakt. Maar ze vond het positief dat de man op zitting spijt toonde.

De man had dit niet zo bedoeld, maar ziet in dat hij te ver is gegaan. Na wikken en wegen vond ze uiteindelijk een celstraf te zwaar en legde in plaats daarvan een werkstraf op. Het OM is het hier niet mee eens en gaat daarom in hoger beroep.

