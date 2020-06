Telers kunnen zich binnenkort inschrijven voor wietproef

In onze provincie neemt alleen de gemeente Groningen deel aan het experiment. In totaal doen tien Nederlandse gemeenten mee aan de proef.

Eisenpakket vastgesteld

De inschrijvingsfase gaat op 1 juli van start. Telers kunnen tot en met 28 juli een aanvraag indienen voor een vergunning.

Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schrijven dinsdag in een brief aan de Eerste en Tweede kamer dat de afgelopen tijd de nodige stappen zijn gezet om met de wietproef te kunnen beginnen. Zo zijn de voorwaarden en eisen aangescherpt, waaraan telers en coffeeshophouders moeten voldoen. Ook zijn verdere afspraken gemaakt met de deelnemende gemeenten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deelname, moeten telers aan tal van voorwaarden voldoen. Ze moeten een ondernemingsplan, een teeltplan en een bedrijfsplan uitwerken en meesturen bij de inschrijving. In de plannen moeten telers tot in detail beschrijven hoeveel kilo hennep of hasjiesj ze op jaarbasis kunnen produceren, maar ook hoe ze dit willen realiseren. Telers moeten ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opsturen.

Ook mogen telers alleen meedoen met de proef als ze op papier in Nederland wonen en als hun bedrijf in Nederland ingeschreven staat. Telers moeten daarnaast in het bezit zijn van een geschikte locatie, waar ze de wiet of hasjiesj kunnen kweken of ze moeten een geschikte locatie op het oog hebben. In de aanvraag moet verder worden beschreven hoe de teeltlocatie zal worden beveiligd en hoe de wiet naar de coffeeshop zal worden vervoerd.

Selectie

Per gemeente wordt uiteindelijk één teler gekozen. De selectieprocedure zal naar verwachting een half jaar in beslag nemen. Ministers Van Rijn en Grapperhaus zullen zelf de aanvragen beoordelen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke telers voor de proef in aanmerking komen. Of die deadline wordt gehaald, is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen.

Wat is de wietproef?

Tijdens het experiment wordt legaal geteelde wiet verkocht aan coffeeshops. De wiet wordt gekweekt door landelijk goedgekeurde telers. Naast Groningen doen Almere, Arnhem, Breda, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad mee aan de proef. De gemeente Groningen heeft 890.000 euro ontvangen om de proef te kunnen voorbereiden. De gemeente bepaalt zelf waar dit geld aan zal worden besteed.

Lees ook:

- Rijk betaalt negen ton voor wietproef in Groningen, maar Stad houdt tekort

- 'Modelkwekers' vinden geschikte boerderij; meedoen aan wietproef stap dichterbij