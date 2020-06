Eeuwfeest gemaal De Waterwolf wordt door corona bescheiden gevierd

Het gemaal van Waterschap Noorderzijlvest is nog altijd volop in gebruik en is een belangrijke voorziening in het op peil houden van het water in een groot deel van Groningen en Drenthe.

Honderdduizend hectare

De Waterwolf staat op de plek waar het Reitdiep en het Kommerzijlsterriet elkaar raken. Het gemaal pompt het water uit die beide waterlopen richting Lauwersmeer. Het zorgt ervoor dat in tijden van hoog water zo'n honderdduizend hectare achterland wordt beschermd tegen overstroming en dat in tijden van droogte het water juist langer wordt vastgehouden.

Het achterland bestrijkt een groot deel van Groningen en Drenthe. Het gebied loopt ruwweg langs de zeedijk tot Uithuizen, via Ten Boer, een deel van de stad en dan verder via Smilde, het Fochteloërveen, De Wilp en Marum naar Electra.

Koningin Wilhelmina bij de ingebruikname van De Waterwolf in 1920 (Foto: Waterschap Noorderzijlvest)

Dertig tankwagens

Willem Alberts werkt al achtendertig jaar als machinist bij De Waterwolf. Hij kent het gebouw en de vier pompen als zijn broekzak. De pompen worden aangedreven door de bekende Bronsmotoren uit Appingedam.

'Per pomp kan per minuut duizend kuub water worden gemalen. Dat is per pomp de inhoud van dertig tankwagens', weet Alberts. In tijden van extreme wateroverlast, zoals in 1998 en 2012, maakte het gemaal overuren om de enorme hoeveelheid water af te voeren richting zee. En ook het afgelopen natte voorjaar moest De Waterwolf nog even flink aan de bak.

Machinist Willem Alberts smeert een van de Bronsmotoren in het gemaal (Foto: Jan Been)

Dieselmotoren

Tegenwoordig staan er vier dieselmotoren in het gemaal, maar bij de bouw werden de pompen aangedreven door vier elektromotoren. Dat had te maken met een rijkssubsidie. De stroom werd geleverd door de Helpmancentrale in de stad. Omdat de toenmalige waterschapsbestuurders de afhankelijkheid van elektriciteit te riskant vonden (bij stroomuitval kan niet worden gemalen met alle risico's van dien) werd besloten geheel over te stappen op diesel.

Op dit moment is het rustig in De Waterwolf. Alberts: 'Het seizoen begint eigenlijk als de r in de maand is. Vooral in november, december en januari staan de pompen aan, omdat dan de meeste regen valt. In deze tijd van het jaar regent het weinig, verdampt er veel en gebruiken de gewassen ook het nodige water. Pas bij plensbuien, als het water rechtstreeks de sloten en kanalen instroomt en het peil snel stijgt, dan zetten we de pompen weer aan.'

Eeuwfeest

De festiviteiten rond het eeuwfeest staan voorlopig op een laag pitje. Waterschap Noorderzijlvest denkt na hoe het jubileum met inachtneming van de coronaregels toch passend gevierd kan worden. Mededelingen daarover volgen later.