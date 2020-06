Mag je kriskras door elkaar lopen in een kledingzaak? 'We handhaven alleen bij excessen'

Wie weleens een winkel in de Herestraat in Stad binnenloopt, merkt dat het in de ene winkel makkelijker is om de coronamaatregelen na te leven dan in de andere. Vanwaar de grote verschillen?

Waar in de ene kledingwinkel (Zara) de maatregelen duidelijk zijn aangegeven en worden opgevolgd, loopt het winkelpubliek in een andere grote kledingketen iets verderop (H&M) kriskras door elkaar.

Op de vraag hoe dat kan, antwoordt de gemeente Groningen: 'Dat moet je aan de winkels zelf vragen.'

Terughoudend

Woordvoerder Hans Coenraads vindt dat de verantwoordelijkheid bij de winkels en bij het winkelend publiek zelf ligt:

'Onze oproep is dan ook: als je als klant iets constateert, meldt dat dan ook bij de winkel zelf. Handhaven zijn wij terughoudend in, alleen bij excessen. Kriskras door elkaar lopen is volgens ons geen exces. Wel als er sprake is van asociaal gedrag of bewust de regels overtreden.'

Geen actieve controle

De gemeente controleert niet actief in winkels, zegt Coenraads 'We nemen alleen een kijkje als er ergens meldingen over binnenkomen. Dan gaan we in gesprek met de ondernemers.'

We willen geen politiestaat creëren en constant met het vingertje wijzen Hans Coenraads - woordvoerder gemeente Groningen

Volgens hem zijn de meldingen in de gemeente op dit moment per week op één hand te tellen. 'Nee, dat zijn geen grote aantallen die we binnenkrijgen. En het gaat dan om de hele gemeente, dus niet alleen meldingen uit de Herestraat.'

'We willen geen politiestaat creëren en constant met het vingertje wijzen. En daarbij komt: je maakt altijd zelf de keuze om ergens naar binnen te gaan. Je hoeft niet per se ergens heen', besluit Coenraads.

Eigen handhaving

De Groningen City Club (GCC), de belangenbehartiger van ondernemers in de binnenstad, constateert ook dat er verschil zit in hoe de winkels de maatregelen proberen te hanteren.

GCC-voorzitter Eric Bos: 'Het verschilt inderdaad van winkel tot winkel. De ene winkel is er beter mee bezig dan de andere.' Bos is kritisch op sommige ondernemers: 'Zij moeten meer gebruik maken van de eigen mogelijkheden om klanten ergens op aan te spreken. Vaak is het ook onachtzaamheid van winkelpubliek.'

'Maar het lijkt me goed als ondernemers daar duidelijk in zijn. Er mag best iets van eigen handhaving door de winkels lopen. Geef personeel met iets meer autoriteit een extra taak mee. Zij zijn de ogen van de leiding en zij moeten dat in de gaten houden.'

Het gaat over het algemeen best goed hoor Eric Bos - voorzitter Groningen City Club

Aanspreken

'En je kunt mensen gewoon aanspreken', vervolgt Bos. 'Ik heb tot nu toe nog niks gehoord over vervelend gedrag richting winkelpersoneel. En als dat voorkomt, hebben die berichten mij nog niet bereikt.'

'Als wij iets constateren, dan spreken wij de bedrijfsleiders daar op aan. Ondernemers moeten weten dat dit niet in hun voordeel is als dit blijft gebeuren. Maar', wil Bos benadrukken, 'het gaat over het algemeen best goed hoor'.

Bij een aantal winkels is om een reactie gevraagd, maar het personeel verwijst naar de hoofdkantoren in het buitenland. Het hoofdkantoor van de H&M, waar het winkelend publiek kriskras door elkaar loopt, heeft nog niet gereageerd op een e-mail met vragen.

Lees ook:

- Kritiek op communicatie over 'corona-binnenstad', maar regels blijven gelden

- Alles over het coronavirus