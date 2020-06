Jezelf opnieuw uitvinden, hoe doe je dat?

Zonder vaccin of spontaan uitdoven is het virus nog wel even bij ons. Wat als corona je wereld op de kop zet? Hoe vind je als bedrijf of werknemer een nieuwe toekomst? Dat kan door jezelf in vijf stappen opnieuw uit te vinden, zegt innovatie-expert Eelko Huizingh.

Sommige bedrijven bloeien dankzij corona, andere worden er nauwelijks door geraakt, maar deze blog is voor wie minder gelukkig is. Verandert je vertrouwde wereld wezenlijk? Dan moet jij dat ook. Dat geldt zowel voor ondernemers als werknemers. Hoe vind je een nieuwe rol in de anderhalvemetersamenleving? Vijf stappen om een rol te vinden waarin je nuttig bent én geld verdient.

Stap 1

De eerste stap gaat over je vaardigheden: Wat kun je? Waar ben je goed in? Wat bewonderen andere mensen in jou? De kunst is om het antwoord abstracter te formuleren dan voorheen. Stel dat je geld verdiende met het verhuren van stands voor evenementen. De globalere vaardigheid is verhuren of verkopen. Of nog ruimer: goed kunnen omgaan met mensen.

Stap 2

Wat heb je? Met welke bezittingen verdiende je geld? Het antwoord kan van alles zijn: een vrachtauto, bestelbus of fiets, een winkel, schuur of kantoorpand, kleding, gereedschap, machines, materialen en land. Maak een lijst van alles wat je hebt.

Stap 3

Wie ken je? Geld verdienen we door anderen te laten betalen voor wat wij doen of maken. Hoe meer mensen je kent en hoe beter je ze kent, hoe eenvoudiger het wordt om iets nieuws te doen. Wie goed werk levert, weet dat het veel eenvoudiger is te verkopen aan bestaande klanten dan aan nieuwe klanten.

Uit wie bestaat je netwerk? Denk aan collega’s, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Vergeet ook niet je familie, buren, vrienden, bekenden van de sportclub en ouders van school.

Als je weet wat je kunt, wat je hebt en wie je kent, kun je nadenken over nieuwe kansen. Immers, in tegenstelling tot de kredietcrisis van 2008 hebben veel bedrijven en consumenten nog steeds geld te besteden. Ook pompen zowel de Nederlandse als Europese overheid heel veel geld in de economie.

[quote:Het geld ligt nog steeds op straat, maar je moet nu iets anders doen om het te krijgen]

Kortom: het geld ligt nog steeds op straat, maar je moet nu iets anders doen om het te krijgen. Hoe kun je je vaardigheden, bezittingen en netwerk inzetten om op een andere manier geld te verdienen?

Stap 4

Welke markten bieden kansen? Waar is nieuwe vraag, grotere vraag of wezenlijk andere vraag ontstaan? Vind je een sterk groeiende markt, vraag je dan af of die groei blijvend is. Zowel supermarkten als bouwmarkten hebben goede maanden achter de rug.

Wie herinnert zich niet het hamsteren van wc-papier? Maar het is natuurlijk zeer de vraag of wij de komende jaren meer zullen blijven besteden bij supermarkten en of Nederlanders blijvend grote klussers zijn geworden.

Stap 5

Vind een match tussen wat je kunt, hebt en kent, en een kansrijke markt. Vaak is die match niet perfect. Dat geeft niet. Nieuwe vaardigheden kun je leren, daarom is het goed dat de overheid omscholing ruimhartig steunt.

Ook ondernemers verdienen hulp bij het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Ontbrekende spullen kun je huren of kopen en nieuwe mensen leer je via via kennen. Bedenk ook of de noodzakelijke verandering definitief is of slechts ter overbrugging naar betere tijden. Het eerste geval rechtvaardigt uiteraard grotere investeringen in moeite, tijd en geld.

5-stappen logica

Waartoe leidt toepassing van de 5-stappen logica? Een bedrijf gespecialiseerd in crowdmanagement bij festivals doet nu hetzelfde in winkelstraten en kantoren. Een bedrijf dat geld verdiende met onderdelen voor beurzen en tentoonstellingen maakt nu maatwerk plexiglas. En een bouwbedrijf ontwikkelde een pieper die afgaat als bouwvakkers minder dan anderhalve meter uit elkaar staan.

Uiteraard zijn er beperkingen. Nieuwe kennis aanleren kost tijd, nieuwe spullen kopen kost geld. Wat als je beide niet hebt? Ga dan samenwerken met een ander. Een prachtig voorbeeld uit de regio: in een restaurant moet je op anderhalve meter afstand zitten en kermissen zijn voorlopig uit den boze. Samenwerking leidt tot een restaurant in een reuzenrad, te vinden bij recreatiecentrum Borgerwoldshoeve in Veendam.

Waarschijnlijk zat je er niet op te wachten om jezelf opnieuw uit te vinden, maar via deze vijf stappen kan het en hopelijk blijkt het achteraf nog goed en leuk ook!

Dr. Eelko Huizingh is universitair hoofddocent innovatiemanagement, directeur van expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het boek Innovatiemanagement.