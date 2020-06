Boze kermisexploitanten trekken naar Den Haag

Ze staan er werkloos bij, de botsauto's van Martin Speelman uit Hoogezand. Normaal gesproken trekt hij door het hele land en zou de kassa nu rinkelen. Maar de kassawagen staat al een tijd lang met gesloten luiken op een industrieterrein.

Versoepeling

Net zoals voor veel andere ondernemers gooit corona roet in het eten. Speelman en zijn collega's hadden eerst wel begrip voor de maatregelen op het virus de kop in te drukken. Maar nu de regels op allerlei terreinen versoepeld worden vinden ze dat de kermissen ook weer moeten kunnen draaien.

Evenementen

Maar de draaimolens en de botsauto's moeten tot 1 september stil blijven staan en misschien nog wel langer. 'Dat komt omdat wij onder de evenementen vallen', verzucht Speelman. 'Wij moeten voor bijvoorbeeld een kleine dorpskermis in Ten Boer een zelfde soort vergunning aanvragen als het mega-piratenfestival in Borger of, nog erger, Dancevalley.'

'Wij staan buiten'

'En dat terwijl onze attracties, net als in pretparken, buiten staan', vervolgt Speelman. 'Daar is de kans op besmetting veel kleiner. Het zijn vaak gezinnen die rondlopen op de kermis, dat hoort allemaal bij elkaar. Die lopen ook rond bij de bijvoorbeeld de Ikea en noem het maar op. Daar wordt veel soepeler mee omgegaan dan met de kermisbranche.'

Het begint nu echt te knijpen Martin Speelman, kermisexploitant

Volgens de Groningse kermisexploitant ('wist je trouwens dat Groningen een echte kermisprovincie is?') gaan er zeker bedrijven omvallen als er niets gebeurt. 'Die 4000 euro die we kregen, dat is zakgeld, daar kunnen we echt niks mee. En ook de andere steunmaatregelen zijn onvoldoende. Het begint nu echt te knijpen. Zal ik een voorbeeld geven? Ik heb alle apparatuur die hier om de wagens staat, met een waarde van ongeveer 5 ton, uit de verzekering gehaald. Dat scheelt tien ruggen. Die kan ik nu echt niet missen, dus dan neem ik het risico.

En zo zijn er volgens Speelman veel meer bedrijven die het water tot aan, of zelf tot boven , de lippen staat. Als er teveel bedrijven omvallen dan is het stukje kermis, dat er vanouds in Nederland leeft, over. Dat is dan weg.'

Den Haag

De kermisexploitanten willen het niet zover laten komen. Daarom trekken ze donderdagochtend gezamenlijk op naar het Malieveld in Den Haag, waar ze een deel van hun spullen zullen neerzetten. Speelman: 'Tot nu toe worden we niet gehoord, misschien dat we dan wat aandacht krijgen. Met z'n hoevelen we daar zijn? Dat moeten we maar even afwachten.'