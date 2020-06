Gemeente Het Hogeland onderzoekt bouw aangepast plan MFA Bedum

Ook wil de gemeente weten hoe de exploitatie eruit komt te zien en wat de financiële consequenties zijn. Hiervoor wordt een extern adviesbureau ingeschakeld.

Een groep inwoners en leden van voetbalvereniging SV Bedum willen een nieuw sportgebouw realiseren. De enthousiaste Bedumers hebben zich verenigd in een stichting. Ze hadden in juli 2018 ook al door experts een haalbaarheidsonderzoek laten doen. Daaruit bleek dat het haalbaar is.

Verder bleek uit dit eerdere haalbaarheidsonderzoek dat er belangstelling is om binnen de MFA kinderopvang, ontmoetings-, sport-, zorg- en dagbestedingsfuncties te combineren.

De gesprekken daarover met diverse partijen zijn weer opgepakt. Zo wordt er onder meer gepraat met ’s Heeren Loo, De Golden Raand, een sportschool, een fysiotherapiepraktijk, Colourfull Het Hogeland, Stichting Bedrijvenvoetbal en een cardiologische privékliniek. Deze partijen willen volgens de stichting gebruikmaken van het nieuwe gebouw.

Een impressie van het nieuwe MFA in Bedum (Foto: Stichting MFA Bedum)

Uit deze gesprekken is ook gebleken dat er bij de tennis-, hockey- en muziekvereniging geen behoefte is om zich te vestigen in de MFA.

In afgeslankte vorm verder

De gemeente wil het plan wel afslanken. Ze komt de dorpshuisfunctie te vervallen. De gemeente wil voorzieningen met een dorpshuisfunctie in het centrum van Bedum concentreren en niet in het MFA. De gemeente laat weten dan ook geen financiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk deel van de MFA.

Volgens de initiatiefnemers verandert er niet zoveel. ‘Dat we in kleine vorm verder gaan is eigenlijk maar één aspect. Al het andere blijft overeind staan. We zijn al vier jaar met dit plan bezig en we hebben het gevoel dat er nu een grote stap gezet gaat worden’, zegt voorzitter Gert-Jan Hageman van stichting ontwikkeling MFA Bedum.

De stichting begrijpt goed dat er nieuw een haalbaarheidsonderzoek moet komen. De situatie is anders en de gemeente moet kijken wat de financiële haalbaarheid is ook na de coronacrisis.

Kan het nog stuklopen op de financiën?

‘Dat kan natuurlijk altijd. Het huidige gebouw van SV Bedum is technisch afgeschreven. Er moet dus iets veranderen. Het plan wat er nu ligt is goed en het moet niet nog langer uitgesteld worden. Links of rechtsom moet er wat gebeuren’, zegt Hageman.

‘Natuurlijk, het geld moet er wel zijn. Maar waar een wil is, is een weg’, zegt Hageman. Volgens hem gaat het nu om de politieke wil van Het Hogeland. Die moet bereid zijn om ook te willen investeren.

De voetbalvereniging is in ieder geval bereid gevonden om te investeren. Die willen investeren in de kantine en multifunctionele ruimtes.

Hageman is positief gestemd. ‘De gemeente Het Hogeland heeft ons plan omarmd. Dat hebben ze meerdere keren laten weten. Dus we blijven zeggen dat het plan haalbaar is.’

In het derde kwartaal van dit jaar moet duidelijk worden of de MFA Bedum er echt kan komen.

Lees ook:

- Bouw nieuwe Bedumer sport- en multifunctionele accommodatie is haalbaar