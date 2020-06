Noordelijke overheden willen Eemshaven als energieknooppunt

Tot die conclusie komen de provincie Groningen en Friesland, acht betrokken gemeenten en twee waterschappen. Zij zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om een advies.

Vierverlaten en Burgum

De andere twee opties zijn Vierverlaten en het Friese Burgum, maar dat ligt volgens de regionale en lokale overheden niet voor de hand. De Eemshaven daarentegen voldoet volgens hen wel aan de voorwaarden, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Kabelgoot

De belangrijkste voorwaarde is de aanpak in de Waddenzee. 'Je moet het in een keer goed doen', zegt provinciebestuurder Nienke Homan (GroenLinks). 'We hebben grote ambities, dus dan moet je zorgen dat je een kabelgoot aanlegt waar al het spul doorheen kan. Dan hoef je ook maar een keer door de Waddenzee. We gaan het niet vier of vijf keer doen, we gaan het in een keer goed doen.'

De regionale en lokale overheden willen ook aandacht voor de landbouw, want de kabel zou met de voorkeursroute ook een deel over land gaan. Dat moet sowieso ondergronds, vinden de provincies, gemeenten en waterschappen. Ook moet er een compensatiefonds komen en een onderzoek naar de impact van laagfrequent geluid.

Toekomst

Met het aanleggen van een kabelgoot is de kans groot dat de Eemshaven ook het aansluitpunt wordt voor eventuele toekomstige windparken op zee. 'Dat is wel het idee', zegt Homan. 'We hebben heel veel duurzame energie nodig. Wat ons betreft komen er meer windparken op zee en landen die hier aan.'