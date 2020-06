Diemers-soap duurt voort, Fledderus houdt vast aan overeenkomst

Bij FC Groningen gaat technisch directeur Mark-Jan Fledderus er niettemin nog steeds van uit dat de middenvelder van Fortuna Sittard volgend seizoen in het groen-wit speelt. Ondanks de serieuze interesse van de Rotterdammers.

‘We hebben een mondelinge overeenkomst met elkaar’, zegt Fledderus. ‘Als je het bijvoorbeeld niet eens bent over één euro reiskosten kun je jezelf afvragen of er een deal is, maar daar is nu geen sprake van. We hadden en hebben alles helemaal op orde.’

Doorverkooppercentage

De totstandkoming van de deal duurde lang omdat Diemers in zijn contract een doorverkooppercentage had staan, waarop hij recht had als hij getransfereerd zou worden.

‘Een geschil tussen Fortuna Sittard en de speler. Niet tussen ons en Fortuna, of tussen ons en de speler’, verheldert Fledderus. Dat zou om een bedrag van minder dan een ton gaan. Maar ook dat was gladgestreken, waardoor zowel Fortuna als FC Groningen overtuigd zijn van een rechtsgeldige deal.

Handtekeningen kunnen gezet

Dat is iets wat maandag ook al vanuit het Fortuna-kamp werd bevestigd. ‘Wat ons betreft kunnen de handtekeningen worden gezet’, zei Ivo Pfennings van Fortuna maandagavond. Feyenoord heeft zich tot op dit moment ook nog niet gemeld bij de Limburgers.

Mark Diemers in duel met Feyenoorder Jens Toornstra (Foto: OrangePictures)

Zelf wil de middenvelder niet bevestigen dat de deal met FC Groningen al helemaal beklonken was. ‘Dat wil ik op dit moment graag in het midden laten’, zegt Diemers. ‘Op dit moment loopt iedereen elkaar maar na te lullen. Daardoor wordt het echt een soap, en dat is vervelend.’

Het is mijn goed recht om in gesprek te gaan en dingen aan te horen Mark Diemers

‘Natuurlijk ben ik gecharmeerd van de interesse van Feyenoord’, geeft Diemers aan. ‘Dat begrijpen de mensen bij Groningen denk ik ook wel. Dat wil absoluut niet zeggen dat ik morgen bij Feyenoord teken, maar het is wel mijn goed recht om in gesprek te gaan en dingen aan te horen. Ook in mijn geval. De situatie vind ik op dit moment niet prettig. Het is echt een rollercoaster, maar ik wil wel benadrukken dat ik hier twee jaar keihard voor heb gewerkt.’

Rechtsgeldige deal

Waar Diemers zelf een slag om de arm houdt is Fledderus dus overtuigd van de rechtsgeldigheid van de gesloten deal. Wat er gaat gebeuren als dingen toch anders gaan lopen? Daar wil Fledderus op dit moment niet op vooruitlopen, aangezien de technisch directeur er nog steeds vanuit gaat dat binnenkort de handtekening van Diemers onder een drie-jarig contract wordt gezet.

