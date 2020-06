Politiek Stad trekt opnieuw aan de bel en wil af van fietsverbod

Een stemverheffing zijn we wel gewend, op de Vismarkt in Stad. Maar terwijl het normaal marktkooplui zijn die mensen groente en bloemen willen verkopen, wordt er nu ook op andere dagen naar mensen geschreeuwd.

'Even afstappen mevrouw!', roept een verkeersregelaar naar iemand aan de andere kant van de markt. 'Dit is nu voetgangersgebied!'

Het 'fietsverbod', velen een doorn in het oog, geldt sinds 1 juni in sommige straten in de binnenstad. Voor de meeste straten geldt het alleen tussen 12.00 en 19.00 uur, maar in onder andere de Folkingestraat mag 24 uur per dag niet gefietst worden.

Zorgen

Politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen trekken woensdag opnieuw aan de bel over het fietsverbod. De Groningen City Club deed dat begin deze week al. 'We maken ons zorgen', zegt de VVD.

De roep uit de samenleving is duidelijk: dit is veel te vergaand Benni Leemhuis - GroenLinks

De ondernemerspartij is lang niet de enige. Coalitiepartij D66 wil alleen fietsverboden als het echt druk blijkt te zijn in de stad. GroenLinks, de grootste partij in de Groninger raad, verwacht dat het college van burgemeester en wethouders de huidige maatregelen gaat heroverwegen.

'Niet doof voor reacties, dit gaat te ver'

'Ik denk niet dat de wethouder doof is voor de reacties', zegt Benni Leemhuis (GroenLinks). 'De roep uit de samenleving is duidelijk: dit is veel te vergaand. Ik ben daarom benieuwd met welke oplossingen het college komt.'

'De gemeente is er vanuit gegaan dat het weer net zo druk zou worden in de binnenstad als voor de coronacrisis, maar omdat studenten weg zijn is dat niet het geval', ziet ook Marjet Woldhuis (100% Groningen).

'Alleen op zaterdag fietsverbod'

Wat Woldhuis betreft geldt het fietsverbod alleen nog op zaterdag. 'De ondernemers zien ook dat het fietsverbod dan nodig is.'

Op doordeweekse dagen missen ondernemers significant omzet als gevolg van het fietsbeleid Marjet Woldhuis - 100% Groningen

'Op doordeweekse dagen missen ondernemers significant omzet als gevolg van het fietsbeleid', zegt Woldhuis. 'Het zorgt ervoor dat Stadjers niet meer even snel een boodschap gaan doen. Daarom moet het fietsverbod doordeweeks afgeschaft worden en moet er door crowdcontrol alleen ingegrepen worden als het echt te druk is op straat', zegt Woldhuis, die het op dat punt eens lijkt met D66.

'Centrum moet het van de local hebben'

'Het centrum moet het op dit moment echt van de locals hebben', zegt ook Tom Rustebiel (D66). 'Toeristen, studenten en veel ommelanders komen niet meer. We moeten daarom ook nadenken over de vraag hoe we weer meer mensen naar de binnenstad krijgen, maar wel op een veilige manier.'

De gemeenteraad van Groningen sprak afgelopen week in een spoeddebat over de maatregelen. Woensdagmiddag stellen 100% Groningen en D66 er opnieuw vragen over aan wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

