Slechts één Moldavische mensensmokkelaar voor de rechter

Begin maart zouden alle zes zaken tijdens een themazitting Mensensmokkel Ter Apel al worden behandeld. Door de coronacrisis werd dit uitgesteld.

Op dat moment zaten nog twee Moldaviërs van 31 en 34 vast. De 31-jarige werd vrijgelaten, maar de oudste had meer smokkelzaken op zijn kerfstok en bleef vastzitten. Hem wordt ook poging tot zware mishandeling verweten, omdat hij negentien mensen vervoerde in een busje. met acht zitplaatsen

Levensgevaarlijke rit

Hij vervoerde mensen, waaronder een baby van ongeveer vier maanden oud, op een provisorisch ingebouwde bank in de bus die niet goed was bevestigd. In het voertuig was één veiligheidsgordel en die was voor de chauffeur, de verdachte.

Sinds de zomer van 2018 kwam een toestroom van asiel zoekende Moldaviërs naar Nederland op gang. Een groot deel werd naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel gebracht.

Knalgele bus

Er stopte in november vorig jaar zelfs een knalgele touringcar 500 meter voor de poort van het centrum. Daaruit stapten 65 Moldaviërs, die de laatste meters zelf moesten lopen. Niemand had geldige papieren bij zich.

De bestuurder en de bijrijder van de bus, twee mannen van 50 en 57 jaar uit Moldavië, werden aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Spoorloos

De rechtbank liet de mannen in december weer vrij. Eén van hen is spoorloos, de ander zit vast in Oekraïne. Om zijn uitlevering is gevraagd. Twee verdachten in andere zaken, die ook inmiddels op vrije voeten zijn, willen wel hun strafzaak in Nederland bijwonen. Vanwege de coronamaatregelen is een reis naar Nederland op dit moment echter nog niet mogelijk. Ook die zaak laat daarom nog op zich wachten.

