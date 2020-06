Campings mogen 15 juni weer helemaal los: 'Joehoe, de kurken gaan knallen!'

‘Joehoe!’, roept Ramona Mulder van camping de Watermolen in Opende. De blijheid klinkt door in haar stem.

Komende maandag, dik twee weken eerder dan voorzien, mag van minister Hugo de Jonge het sanitair van de campings weer van het slot en mag er weer naar hartenlust worden gekampeerd.

'Eindelijk!'

‘Eindelijk! Vanavond trekken we de champagnefles zeker open. Heel mooi dat we eerder open mogen’, zegt eigenaresse Mulder. Ze heeft door de coronacrisis best in de piepzak gezeten.

‘We hadden een stuk minder gasten. De mensen die toch kwamen gingen best creatief om met het gebrek aan toiletten, dat was mooi om te zien, maar je merkte het toch wel. We hadden ineens een leeg veld.’

Hartverwarmend

De eerste reacties van gasten van de camping - die zo’n negentig plaatsen telt - heeft ze inmiddels ook al binnen. ‘Ze zeiden meteen, nu komen we ook eerder, hoor. Dat is hartverwarmend om te horen in deze rare tijd.'

De mensen staan te trappelen om weer te komen Koos Beukema - camping Maarlandhoeve

Koos Beukema van camping Maarlandhoeve - tussen Uithuizen en Doodstil - is ook blij dat hij weer los kan.

’Je merkt het ook bij onze gasten. De mensen staan te trappelen om weer te komen. We hebben ongelooflijk veel reserveringen voor na 1 juli. Maar vaak werd er bij gezegd: 'Als het eerder mag, komen we ook eerder’.'

Gemiste klandizie

Beukema, die een kleine vijftig kampeerplekken heeft, miste mede door de afgelasting van het populaire quiltfestival heel wat klandizie. Toch zag hij dat er de afgelopen maanden ondanks de corona nog wel wat gasten kwamen. ‘Die hadden dan een eigen bijzet-wc meegenomen. Dat was voor ons ook nieuw.'

Wij gaan niet open. Wij laten dit seizoen aan ons voorbij gaan Mieneke Brinkhuizen - camping Klein en Fijn (Froombosch)

Bij camping Klein en Fijn in Froombosch met vijftien kampeerplekken hangt de vlag er heel anders bij. ‘Wij gaan niet open’, zegt beheerder Mieneke Brinkhuizen. ‘Wij laten dit seizoen aan ons voorbij gaan.'

Angst voor corona

Bij Brinkhuizen zit de angst voor de corona er goed in. ‘Wij hebben familie in de risicogroep. Als er een vaccin gevonden wordt, dan gaan wij weer open. Wij vinden het risico nog veel te groot. Volgend jaar zijn wij er hopelijk weer bij.'

Ondertussen is bij camping de watermolen in Opende de champagne gehaald. ‘De kurken gaan knallen vanavond. Zeker weten!’, aldus een opgetogen Ramona Mulder.

