Geen Groninger Molenweekend: molenaars missen hun bezoekers

Ze hadden zich er op verheugd, de vrijwillige Groninger molenaars. Op het molenweekend. Het komend weekend zou dat plaatsvinden, maar in verband met corona is het afgelast.

Toch zullen veel van de negentig molens in Groningen draaien. Zeker de Kloostermolen bij Garrelsweer van vrijwillig molenaar Jaap Schuurman.

Molenaar Schuurman uit Garrelsweer volgde 25 jaar geleden de opleiding voor vrijwillig molenaar. Aanleiding was voor hem de molen Meervogel even verder op bij Hoeksmeer. ‘Die stond daar een beetje te verkommeren en je zag de molen achteruit gaan. Ik wilde die molen aan de praat houden en heb de opleiding gevolgd. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad.’

Kloostermolen, uit een puinhoop herrezen

Inmiddels is hij molenaar van de Kloostermolen uit 1877. Die molen is zeven jaar geleden grondig gerestaureerd en ziet er weer als nieuw uit.

‘Deze molen is uit een puinhoop herrezen en wat er nu staat is een plaatje’, zegt de molenaar trots. Het gebied waar de Kloostermolen staat is sowieso van grote schoonheid. Via een rustiek karrespoor beland je bij de poldermolen.

We missen onze bezoekers

Op het hek bij de molen hangt een fel geel papier: ‘In verband met corona geen toegang tot de Kloostermolen'.

‘Ja, dat is sneu want we missen onze bezoekers wel. Het is leuk om mensen te ontvangen. Nu doen we het heel terughoudend. In een incidenteel geval laten we een of twee mensen toe. Dat mag ook wel. We kunnen rustig om de molen heen lopen. Maar als het er meer zijn en we gaan de molen in dan wordt het lastiger en gaat het niet door.’

De molen is zowel van buiten als van binnen de moeite van het bekijken waard. Binnen wijst de molenaar op de imposante houten maalconstructie.

Uiteindelijk zorgde de Kloostermolen er voor dat de mensen in de polder hun voeten droog hielden Molenaar Jaap Schuurman

Koningsspil

‘Dat is de koningsspil, die komt van boven, en dat is die dikke houten as. Daaronder met die tanden, dat is de zogenoemde onderbonkelaar, die brengt zijn draaiende beweging over op de vijzel.’

De Kloostermolen is een poldermolen. ‘Uiteindelijk zorgde deze molen ervoor dat de mensen in de polder hun voeten droog hielden en dat het geschikt was voor landbouw en veeteelt.’

30 duizend liter per minuut

Een elektrisch gemaal dat even verder op is gebouwd zorgt nu voor een droge polder, maar in noodgevallen kan de Kloostermolen mee helpen.

‘Z’n capaciteit is op papier 30 kuub per minuut. Dat is 30 duizend liter, iedere minuut. Dan komt er een hele plomp water uit, dat kan ik je vertellen’, vertelt Schuurman. ‘Enige voorwaarde is dat er wind is.’

Mensen zijn welkom

Ondanks dat het Molenweekend vanwege corona is afgelast hoopt de molenaar toch op een verdwaalde bezoeker.

‘Als je alleen komt dan neem ik je mee. Dan kun je mooi even om de molen heen lopen en dan kan ik er wat over vertellen. Ook aan de buitenkant is van alles te zien, dus dat is geen punt. Maar groepen zijn niet welkom. Dat wordt lastig. Maar mensen zijn welkom op de molen.’

