Elfjarige jongen uit Winsum begint zijn eigen grasmaaibedrijf

Nee, de 11-jarige jongen (groep 7) uit Winsum heeft een beter plan: het begint zijn eigen bedrijf. Een kleine onderneming weliswaar, maar het is duidelijk: Ruben is een ondernemer in de dop. Zijn business: grasmaaien.

Zakcentje tijdens de vakantie

'We gaan door corona niet op vakantie', vertelt de jongen, terwijl hij zijn elektrische grasmaaier (een Gardena 32 E) over een weelderige grasmat stuurt. 'En ik wist niet goed wat ik moest doen tijdens de vakantie. Tijdens het grasmaaien bedacht in ik één keer: dit kan ik wel gaan doen. Een paar jaar geleden maakte papa er een grapje over, maar nu ga ik het serieus aanpakken. Het is altijd leuk om een zakcentje bij te verdienen'.

Ruben is een ondernemer in de dop (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De ondernemer in de dop maakte zelf een flyer die hij in de buurt verspreidde. 'Van één minuut tot een half uur kost het 3 euro', somt hij op. 'Van een half uur tot een uur kost 5 euro, en voor elk kwartier daar bovenop reken ik een euro. Je kan ook een strippenkaart voor 10 keer nemen, dan krijg je korting. De strippenkaart stempel ik af met mijn eigen stempel'.

Doel is Nintendo Switch Lite

Ruben is een beginnende ondernemer, die zijn klantenkring nog moet uitbreiden. 'Ik heb nu één klant, maar ik ben nog maar pas begonnen. De flyers heb ik nog maar net uitgedeeld.'

Hij hoopt dat de kassa flink gaat rinkelen: 'Ik spaar voor een Nintendo Switch Lite'. Ligt zijn toekomst misschien ook in de groenvoorziening? 'Nee, ik weet al wat ik wil worden, maar dat heeft hier niets mee te maken. Ik wil neuroloog worden.'