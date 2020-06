Noord Nederlands Orkest gaat intieme een-op-eenconcerten geven

'Het is heel intiem', belooft Jacob Frölich van het orkest.

Bij iemand in de achtertuin

De eerste nieuwe voorstellingen vinden plaats in Groningen, meldt RTV Drenthe. De muziek wordt gespeeld in een zaaltje en op termijn zouden de muzikanten ook in een boekhandel of bij iemand in de achtertuin hun kunsten kunnen vertonen.

'Mensen hebben weer behoefte aan muziek, aan mensen zien, kijken, intimiteit', constateert Frölich. 'Dat is wat we met deze concerten kunnen bewerkstelligen. Je zit letterlijk op anderhalve meter van de musicus vandaan. De een zal daarvan beginnen te huilen, de ander moet lachen of kan juist geen oogcontact maken. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om.'

Paar keer oefenen

Het NNO gaat vrijdag een paar keer oefenen met deze vorm. De verwachting is dat dan ook de kaartverkoop start.

Frölich: 'In totaal gaan we dit zo'n 162 keer doen op verschillende locaties. Iedereen aan wie ik het vertel is reuze enthousiast. We gaan er iets moois van maken.'

