Filmster komt naar DelfSail in 2021

Het gaat om de Franse driemaster Etoile du Roy, in het Nederlands 'De Koninklijke Ster', die in meerdere films en series heeft gespeeld.

Kanonnen

Het is de eerste keer dat dit schip de haven van Delfzijl aandoet. Het gaat om een replica van een Engels fregat uit 1745, met kanonnen aan boord die werkelijk kunnen schieten. De bemanning is soms verkleed naar die tijd.

De kanonnen aan boord van de Etoile du Roy. (Foto: Etoile du Roy)

Het 47 meter lange schip is een ware filmster. In 1996 is ze gebouwd in het Turkse Marmaris voor de opnames van de Engelse serie Hornblower, over één van de grootste Engelse zeehelden. De opnames duurden in totaal vijf jaar. Het schip heette toen nog de 'Grand Turk'.

Film Michiel de Ruyter

In 2010 is zij verkocht naar Frankrijk en wijzigde de naam naar Etoile du Roy. Het schip speelde een belangrijke rol bij de buitenopnames van de film Michiel de Ruyter uit 2015, met Frank Lammers in de hoofdrol.

De Etoile du Roy van binnen. (Foto: Etoile du Roy)

Directeur Jeannette Blijdorp van DelfSail is blij met de komst van het schip en noemt het een 'bijzondere primeur' voor het evenement. Welke tall ships nog meer naar Delfzijl komen, wordt in de loop van komend jaar bekendgemaakt.

Coronavirus

Blijdorp liet vorige maand nog weten gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor DelfSail, ondanks de boodschap van het kabinet dat evenementen met landelijke uitstraling pas weer mogen als er een vaccin is tegen het coronavirus. De organisatie vereist een jarenlange voorbereiding, omdat de schepen normaal gesproken over de hele wereld varen.

DelfSail wordt gehouden van donderdag 10 tot en met zondag 13 juni 2021.

