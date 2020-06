Lopend Vuur: Ballonnen oplaten kan echt niet meer

Ballonnen in de lucht (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Steeds meer gemeenten verbieden het oplaten van ballonnen. In een jaar is het aantal gemeenten met een verbod verdubbeld. Dat staat in een onderzoek van Stichting De Noordzee.

Vorig jaar maart had 17 procent van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen. Dat is nu gestegen naar 41 procent, aldus het onderzoek.

Ballonnen hebben een negatieve impact op natuur en milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. De verantwoordelijkheid voor het ballonoplaatbeleid ligt sinds 2014 bij de gemeenten. Sinds die tijd monitort Stichting De Noordzee de stand van zaken per gemeente. De afgelopen twee jaar ziet de stichting de cijfers sterk stijgen.

Friesland kent de meeste verboden. In 14 van de 18 gemeenten is het oplaten niet toegestaan. De overige vier gemeenten voeren een ontmoedigingsbeleid, bijvoorbeeld door een ontheffings- of meldingsplicht. Ook Groningen, Zeeland en Noord- en Zuid-Holland scoren boven het landelijk gemiddelde.

Hoe kijk jij hiernaar?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Fietsen in de binnenstad

'Fietsers horen in de binnenstad van Groningen' was dinsdag ons Lopend Vuur. Van de 6.058 stemmers was 79 procent het daarmee eens, 21 procent oneens.