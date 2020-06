Schoolbestuur is tegen, maar groep 8 van CBS De Windroos gaat tóch op kamp

Coronamaatregelen of niet, maar groep 8 van CBS De Windroos uit Zuidhorn gaat deze week toch 'gewoon' op schoolkamp. Geheel op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de ouders, want het schoolbestuur is tegen.

Waarom de ouders per se willen dat hun kroost op schoolkamp gaat? 'Omdat dat iets heel bijzonders is', zegt klassenouder Arwina Cruiming, één van de initiators. 'Bij ons gaat alleen groep 8 op kamp. Al vanaf de kleuterschool hebben ze schoolkampers staan uitzwaaien. Naar schoolkamp kijken ze al heel hun leventje uit.'

Nog geen groepen

Traditioneel gaat de school naar een kampeerboerderij op Ameland. 'Met de boot, dus ook al heel bijzonder natuurlijk.'

Een trip naar Ameland zit er nu echter niet in, omdat de kampeerboederij tot 1 juli nog geen groepen mag ontvangen. Geen nood, want daar is een mouw aangepast.

Cruiming: 'Op school hebben we donderdag al allerlei activiteiten. Vervolgens vertrekken de kinderen met elkaar om 15:30 uur op de fiets naar Grijpskerk. Daar woont iemand uit de klas met een groot stuk land achter het huis. 's Avonds doen we daar allerlei activiteiten, zoals lasergamen en een moordspel. Daar slapen de kinderen in tentjes, met een paar ouders erbij.'

Onder verantwoordelijkheid van de school vindt momenteel geen enkele activiteit, in noch buiten de school, plaats Wilma Drenth - Directeur-bestuurder Quadraten

Op vrijdagochtend, na het ontbijt, wordt per fiets weer koers gezet naar school, waar meester Marijn Karssen weer de leiding zal hebben. 'Op school gaan we onder andere een barbecue en een bonte avond met een disco houden.'

Schoolbestuur tegen

Het schoolbestuur, bij monde van directeur-bestuurder Wilma Drenth van Quadraten, was en is tegen een schoolkamp. Het wees alle alternatieven die de ouders aandroegen om het schoolkamp tóch door te laten gaan resoluut af.

'Klopt, dat is het beleid', zegt Drenth. 'Op advies van het protocol van de PO-raad, dat volgen wij. En dat geldt voor al onze scholen, dus ook voor de Windroos. Eén van die uitgangspunten is dat er momenteel in noch buiten school activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden. Wat de Windroos doet, kun je vergelijken met een kinderfeestje. Dat organiseren ze zelf.'

'Alle ouders waren voor'

'Daarom gebeurt dit helemaal onder verantwoordelijkheid van de ouders', beaamt Cruiming. 'Alle ouders waren ook voor. En alle kinderen van groep 8 gaan ook gewoon mee op kamp, hoewel er twee niet zullen blijven slapen, omdat ze dat een beetje eng vinden.'

Voor we allerlei rare verhalen krijgen: we houden ons natuurlijk wel aan de coronaregels Klassenouder Arwina Cruiming

En, beklemtoont Cruiming: 'Voor we allerlei rare verhalen krijgen: we houden ons natuurlijk wel aan de coronaregels. De kinderen slapen met z'n tweeën in een tentje en we zijn met maximaal z'n dertigen bij elkaar.'

Passen en meten

Dat wordt overigens nog wel even passen en meten, beseft Cruiming. 'Want de kinderen alleen al zijn met z'n 25-en. De begeleidende ouders zullen elkaar dus afwisselen.'

De kinderen kunnen niet wachten, zegt Cruiming. 'Vooral na deze coronaperiode hebben ze elkaar al zo lang niet gezien. Dit is een mooie gelegenheid om de basisschoolperiode toch geweldig af te sluiten.'

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis

- Op de valreep voor de zomervakantie gaan basisscholen weer helemaal open