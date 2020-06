Bekijk hier de grafkosten bij jou in de buurt: Esserveld in Stad het duurst van het land

Nergens in Nederland is een graf zo duur als op Esserveld (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Uitvaartorganisatie Monuta inventariseerde de grafkosten voor dit jaar van 118 gemeentelijke begraafplaatsen in de provincie. RTV Noord kreeg ze voor onze provincie in handen en heeft deze kosten voor je op een rijtje gezet.

Duurste graf is in Stad

De duurste begraafplaats van het land ligt in Groningen: Esserveld, in de Villabuurt. Voor een particulier eenpersoonsgraf betaal je dit jaar 8072 euro. Dat is elf procent hoger dan vorig jaar. De looptijd is dan dertig jaar.

Op de begraafplaats in Froombosch betaal je voor een eenpersoonsgraf 1246 euro. Dat is in onze provincie het goedkoopste tarief.

Je kunt inzoomen op de kaart. Klik op het kruis bij jou in de buurt om de kosten van die begraafplaats te zien. Tekst gaat verder onder de kaart.

Werkt de kaart niet? Klik dan hier.

Crematie

Overigens is twee derde van de overleden Nederlanders vorig jaar niet begraven, maar gecremeerd. In de meeste situaties is een crematie goedkoper dan een begrafenis. Die kosten vind je per crematorium in het kaartje hieronder. Klik daarvoor op een van de urnen.

Werkt de kaart niet? Klik dan hier.