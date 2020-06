SchoolpleinNoord moet nieuwe leerkrachten trekken

SchoolpleinNoord is gebaseerd op ZorgpleinNoord en bestaat onder meer uit een vacaturewebsite voor banen in het onderwijs. Daarnaast is het een kennisplatform; zij-instromers kunnen er bijvoorbeeld terecht met vragen over wat er bij een carrièreswitch komt kijken. Doel is ook met imagocampagnes over werken in het onderwijs te komen.

Klassen naar huis

Het lerarentekort is het Noorden niet zo groot als in het westen van Nederland, maar wel voelbaar. Vooral tijdens griepgolven blijkt dat er veel te weinig invallers beschikbaar zijn. Simpel gezegd: iedereen die graag als leerkracht wil werken, staat al voor de klas.

Volgens de website lerarentekortisnu.nl werd dit schooljaar in Groningen daarom een kleine honderd keer een basisschoolklas naar huis gestuurd. Dat gebeurde allemaal voordat de scholen dichtgingen vanwege corona.

Ergste komt nog

Schoolbesturen verwachten dat het echte probleem in het Noorden nog moet komen. Over drie jaar zouden 179 voltijdsbanen in Groningen niet kunnen worden ingevuld.

Zover willen ze het niet laten komen. Opron-bestuurder en bestuurder van SchoolpleinNoord Marieke Andreae: 'We hebben in 2015 met Groningse schoolbesturen het Regionaal Transfer Centrum (RTC) opgericht. Doel toen was het overschot aan leerkrachten regulieren. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit en hebben we een lerarentekort. We hebben samen gezegd: daar moeten we wat aan doen.'

Ook de opleidingen van de Hanzehogeschool en NHL stenden doen mee aan SchoolpleinNoord.

Warm maken voor onderwijs

SchoolpleinNoord geeft belangstellenden binnenkort de mogelijkheid online mee te kijken met een les van groep 3. Dat is één van de manieren waarop SchoolpleinNoord hoopt mensen enthousiast te krijgen voor een baan als leerkracht.

Merel van Vroonhoven is ambassadeur van het platform. Zij stapte uit het zakenleven (bestuurder van financieel toezichthouder AFM) is nu bezig zich om te scholen voor een baan in het onderwijs.

Een gevulde flexpool is nu extra van belang Marieke Andreae - bestuurder onderwijsgroep Opron

Het lukt nog: elke klas een leraar

Uit een rondgang langs Groningse basisschoolbesturen blijkt dat het lerarentekort voorlopig vergelijkbaar is met vorig schooljaar. Ze krijgen de formatie voor het schooljaar 2020/2021 rond. Dat was afgelopen jaar ook zo. De problemen komen gedurende het jaar als mensen ziek worden.

Opron-bestuurder Marieke Andreae: 'Een gevulde flexpool is nu extra van belang, vanwege tekorten bij ziektevervanging. Dat zien we, mede door corona, wel als risico. We zouden ons ermee moeten kunnen redden, maar de ervaring leert dat er in de periode november-maart toch klassen naar huis gestuurd moeten worden.'

Banen voor het oprapen

Bestuurder Patrick Tuil van Stichting Quadraten in het Westerkwartier: 'Leraren hebben veel keuze tussen banen. Dus als ze bijvoorbeeld dichter bij huis een baan vinden of ergens een grotere aanstelling kunnen krijgen, dan zijn ze weer weg. Het is moeilijk ze vast te houden.'

Marieke Andreae van Opron ziet dat ook. 'Dat is de marktwerking die er nu is.'

Beiden zouden hun invalleerkrachten liever meer uren bieden, maar dat kan niet zomaar. 'Daar krijg je geen bekostiging voor.'

Lerarentekort blijft

Wat ook meespeelt is dat een kwart van de leraren in het Noorden richting pensioengerechtigde leeftijd gaat, waardoor het tekort zal toenemen.

Het aantal studenten neemt toe, maar de beloning is nog altijd laag vergeleken met andere hbo-beroepen Patrick Tuil - bestuurder Stichting Quadraten

Tuil: 'De lange termijn blijft een uitdaging. Het aantal studenten neemt toe, maar de beloning is nog altijd laag in vergelijking met andere hbo-beroepen. Dat is wel vreemd. We moeten blijven denken hoe we een zo aantrekkelijk mogelijke werkgever zijn, hoe we uitval kunnen voorkomen, de bureaucratie kunnen tegengaan. Nee, we moeten nog niet op onze lauweren rusten.'



