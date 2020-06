Gaslek bij Hongerige Wolf: bewoners mogen weer naar huis (update)

Volgens de brandweer bevond het lek zich in een hogedrukleiding en werd het ontdekt tijdens periodiek onderhoud. Omdat er gas in het schoonwaterriool terecht is gekomen, is besloten om de woningen te ontruimen. Uit metingen van de brandweer bleek dat het gasgehalte in het riool te hoog was. Het gas is inmiddels weer uit het riool verdwenen.

Medewerkers van netbeheerder Enexis hebben de toevoer afgesloten om te voorkomen dat zich gas ophoopt. Daarnaast was de stroom in de woningen uitgeschakeld.

Volgens de brandweer gaat Enexis het lek dichten.

Opgeschaald

Er werd tijdelijk opgeschaald naar GRIP 1, om de samenwerking tussen de hulpdiensten beter te laten verlopen. Brandweer en politie wareb massaal aanwezig in het buitengebied rondom Hongerige Wolf. Alle hulpdiensten zijn inmiddels weer huiswaarts gekeerd.

De woningen zijn enkele uren ontruimd geweest. De bewoners van de ontruimde woningen zaten op klapstoeltjes in de berm.

'Heel bizar'

'Toen we terugkwamen van het boodschappen doen, werden we op tweehonderd meter van huis tegengehouden', zei meneer Schothorst terwijl hij in de berm zat. 'We mochten nog wat wegbrengen, maar moesten daarna echt buiten het dorp blijven wachten.'

'Het was heel bizar. Er stond een politieauto midden op de weg. Na een minuut of tien ben ik toch maar even gaan vragen wat er aan de hand is', volgens mevrouw Schothorst.

Aan het bericht is nieuwe informatie van de brandweer en quotes van bewoners toegevoegd. Later is toegevoegd dat de bewoners weer naar huis mogen.