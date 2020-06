Viroloog waarschuwt: ‘Reken je niet rijk, nieuwe corona-uitbraak kan zo maar gebeuren’

Iedereen ziet het om zich heen: de terrassen zijn regelmatig gezellig druk, we zijn weer lekker aan het winkelen en bij de supermarkt hebben we geen geduld meer om te wachten totdat iemand zijn keuze voor de juiste boter heeft gemaakt.

‘Er heerst steeds meer een sfeer van ‘het is weer normaal’, maar het ís niet normaal. Ik schrik daarvan’, zegt viroloog Coretta Van Leer. ‘Het virus is niet weg, dus als je nu teveel gaat verslappen dan hebben we binnen een paar dagen uitbraken. Zo snel kan het gaan’, waarschuwt viroloog Coretta van Leer.

Besmettingen kunnen uit de hand lopen

Want, betoogt Van Leer, de kans op een massale uitbraak van het coronavirus is nog steeds aanwezig. Momenteel zijn er volgens het RIVM ongeveer 1700 bevestigde besmettingen. Met dat aantal kan het ‘potentieel uit de hand lopen.’



Van Leer rekent even. ‘Voor de lockdown verdubbelde het virus zich elke twee dagen, als je dat aanhoudt met de huidige besmettingen dan zit je zit je na zestien dagen op een half miljoen besmettingen.’

In korte tijd nieuwe uitbraken

Maar de wereld ziet er inmiddels wel anders uit. ‘We hebben natuurlijk maatregelen genomen: dragen mondkapjes in het OV, werken thuis, houden afstand. Maar als we nu tegelijkertijd al die maatregelen laten verslappen, dan zit je over een paar dagen met nieuwe uitbraken. En dan gaat het echt om dagen, want het kan heel snel gaan.’

Meer vrijheid dan toegestaan

Het lijkt erop dat we meer vrijheid nemen dan ons is toegestaan, denkt Van Leer. 'In Groningen hebben we steeds het geluk gehad dat er weinig COVID was, dus dan kun je een foutje maken. Maar hoe mobieler en relaxter we worden, des te meer gaan mensen zich mengen.'



En daar komt een extra gevaar bij. 'Er komen ook weer meer mensen uit andere provincies, dus je hebt geen idee wie er naast je staat. Dan vind ik anderhalve meter afstand houden geen groot offer.’

Verslappen vergroot de kans op strenge maatregelen

Hoe meer we verslappen in het volhouden van de maatregelen, des te groter de kans dat ze weer moeten worden aangescherpt. ‘Ik zou er heel bang voor zijn dat de horeca weer dicht moet. Het heeft ons heel veel gekost als maatschappij en voor de mensen die daar hun kost mee verdienen. Dus ik houd me liever aan de regels, dan dat we zeggen: jongens, dit loopt uit de hand en we stoppen er weer mee.’

'Maak een risico-afweging'

Daarom raadt Van Leer aan om weloverwogen risico’s te nemen. ‘Als ik voor mijzelf een risico accepteer, dan doe ik dat bij dingen die mij veel waard zijn. Dat was bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper. Dicht op elkaar lopen in een drukke winkelstraat is me niet veel waard, want het is zo makkelijk om dat niet te doen.’

Terug naar een lockdown?

Een volledige lockdown waar het kabinet in maart toe besloot of zelfs een regionale lockdown ziet Van Leer niet zo snel gebeuren. ‘We hebben nu veel betere instrumenten om kleine uitbraken snel in de kiem te smoren.’

Daarmee doelt Van Leer op het aangepast testbeleid, sinds vorige week kan iedereen met klachten worden getest op het coronavirus.

‘Je kunt dus op zoek gaan naar de contacten van iemand die positief is getest. Als er bijvoorbeeld een uitbraak is in een school, dan kun je ook alleen die school sluiten. Daardoor kun je voorkomen dat heel Groningen op slot moet.’

Lees ook:

- Viroloog over vakantie: 'Zelf afwegen of risico opweegt tegen je plezier'

- Fietsverbod in binnenstad Groningen na kritiek deels opgeheven

- Alles over het coronavirus