Groningse Stempelfabriek legt het af tegen iPad, digiboard en Chinezen

De Noord Nederlandse Stempel- en Leermiddelenfabriek sluit per 1 juli de deur. Moederbedrijf Heutink in Rijssen trekt de stekker eruit. ‘Het was gewoon niet langer vol te houden.’

Tien jaar verlies draaien doet uiteindelijk elk bedrijf de das om. Ondanks alle inspanningen en investeringen die leermiddelenfabrikant Heutink deed in het bedrijf aan de Van der Hoopstraat op het industrieterrein De Hoogte in de stad Groningen lukte het niet NNSL boven water te houden.

Met het besluit van Heutink, één van de grootste fabrikanten van leermiddelen van het land, kwam een eind aan ruim 72 jaar stadse ondernemingshistorie. Het kostte ook nog eens 18 mensen hun baan.

Begrip

De Noord Nederlandse Stempel- en Leermiddelenfabriek (NNSL) was een begrip in onderwijsland. Het bedrijf werd in 1948 opgezet in de Visserstraat in de binnenstad van Groningen door Jan Koopman, die er stempels en - vooral houten - leermiddelen ging maken: letters, telramen, rekenrekjes en kistjes voor spulletjes. Later werden die verkocht onder de merknaam Jego.

Dat bleef niet zonder succes, want NNSL groeide uit tot een internationaal werkende onderneming die producten in heel Europa en de VS verkocht. En nog altijd worden die houten producten veel gebruikt.

Chinese concurrentie

Ze zijn bijvoorbeeld goed voor de ontwikkeling van de motoriek van kinderen en ze leren er vormen mee herkennen, zei directeur Nel Koopman een jaar of tien geleden in een interview. Alleen jammer dat NNSL veel producten niet meer zo goedkoop kon maken als Chinese fabrikanten.

Directeur Wilbert Sijbolts van de Stempelfabriek zag het twee jaar geleden niettemin nog enorm zitten. In het Dagblad van het Noorden zei hij dat de productie nog wel een tikje efficiënter kon. Het aflopen van het huurcontract van het pand op het industrieterrein De Hoogte zou een prima aanleiding zijn een nieuw onderkomen te zoeken en daar de productie opnieuw in te richten: sneller en slimmer.

‘Dat biedt ons de kans eindelijk alles in één ruimte onder te brengen. Daar kijk ik echt naar uit. We hebben een nieuwbouwlocatie op het oog.’ Maar het contract van Sijbolts werd 1 oktober vorig jaar niet verlengd en Heutink verving hem door een manager uit Rijssen.

Inlijven

Heutink kocht NNSL in 2013. ‘Op dat moment had NNSL al vier verliesgevende jaren achter de rug en was het al tijden op zoek naar een koper’, zegt commercieel directeur Daniël de Jong. Heutink wilde het Groningse bedrijf wel inlijven omdat het een grote afnemer was van de houten leermiddelen van NNSL.

‘Zo konden wij ook gebruik maken van de internationale afzetkanalen van NNSL’, legt De Jong uit. ‘Maar het bedrijf had achterstallig onderhoud en miste uiteindelijk innovatiekracht. Wij hebben er hard voor geknokt, maar we hebben dat tij niet kunnen keren.’

Niet alleen de goedkope Chinese producten, maar ook de opkomst van nieuwe leermiddelen als de iPad en het digibord, werkten NNSL tegen.

Ondanks de miljoenen die Heutink stak in de noodlijdende Groningse dochter wist het bedrijf geen enkel jaar zwarte cijfers wist te schrijven. ‘We vinden het oprecht jammer dat het nu moet stoppen’, zegt De Jong. ‘We wilden geen faillissement, daarvoor voelden we als familiebedrijf teveel mee met NNSL. We hebben daarom zelf besloten het te beëindigen.’

Triest

‘Nog een week of drie’, constateert een medewerkster gelaten voor de deur van het NNSL-pand aan de Van der Hoopstraat. 25 jaar werkte ze voor de stempelfabriek. ‘Triest’, vindt ze het dat de zaak dicht gaat.

Met haar en de rest van het personeel is een sluitingsplan besproken. Dertien van de achttien medewerkers hebben inmiddels een nieuwe job. De huur van het bedrijfspand loopt nog tot eind dit jaar. De ontmanteling van de fabriek is inmiddels begonnen. Een aantal machines is al verplaatst, de rest wordt verkocht.