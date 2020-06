Groningen City Club 'tevreden' over versoepeling coronaregels

Per 1 juni, de datum waarop een aantal coronaregels werd versoepeld, werden grote delen van de binnenstad tot verboden gebied verklaard voor fietsers, uit angst voor drukte in de stad. Dat bleek achteraf niet nodig te zijn geweest.

'We hebben goed geluisterd naar de kritiek van ondernemers en anderen', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'De maatregelen die we hebben ingesteld waren op sommige punten niet nodig. En we hadden beloofd het dan terug te draaien, dat doen we nu.'

'Die drukte kwam dus niet'

'Voor zover je tevreden kunt zijn ben ik dat op dit moment', zegt voorzitter Eric Bos van de GCC. 'Ik vind dat de gemeente adequaat heeft gereageerd op de geluiden. We zijn vorige week aan het monitoren, aan het schouwen geweest in de binnenstad om te kijken of die verwachte drukte zou komen. Nou, die is niet gekomen en dat moet je concluderen dat je andere maatregelen moet treffen.'

Reclamecampagne

Bos is tevreden, maar hij pleit voor vervolgmaatregelen. 'Er moet meer parkeerruimte in en bij de drukke winkelstraten komen, zodat fietsen niet her en der geparkeerd worden.'

Bos vindt verder dat er geprobeerd moet worden meer bezoekers naar de stad te lokken. 'We missen de mensen uit de regio, die nu minder snel naar de stad komen. Die zorgen samen voor 40 procent van de omzet.'

De Groningen City Club gaat daarom samen met Marketing Groningen bekijken of er een reclamecampagne op poten kan worden gezet.

