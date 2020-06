Groningse topbasketballers spreken zich uit tegen racisme

De Groningse topbasketballers Jason Dourisseau, Jordy Kuiper en Laura Cornelius delen hun ervaringen en gedachten op dit gebied.

Laura Cornelius, Jason Dourisseau en Jordy Kuiper (Foto: JK Beeld/Bewerking RTV Noord)

Jason Dourisseau

Jason Dourisseau groeide op in Amerika en is inmiddels, na tien seizoenen bij Donar, gesetteld in Harkstede met een Groningse. Uiteraard grijpt de situatie hem zeer aan.

‘Ik zie het nu van afstand, want ik ben gewoon in Groningen. Het is heel treurig dat George Floyd en andere mensen zijn omgekomen door ‘police brutality’. Helaas gebeurt dit al eeuwen in Amerika, dus dit is niks nieuws. Het enige is nu dat het gefilmd is en dat het nu de hoofden van de mensen in de rest van Amerika en de wereld binnendringt. Het is nu tot een kookpunt gekomen, maar dit is al zo vaak gebeurd. Hij is één van zo velen’, zo steekt Dourisseau van wal.

‘Die agent zag hem niet eens als een mens’

‘Helaas heb ik de video gezien van George Floyd, het was echt heel, heel erg lastig. De eerste keer kon ik niet langer dan vier minuten kijken, maar ik vond dat ik het met eigen ogen moest zien. Dat was echt gewoon heel, heel, heel moeilijk om te zien. De manier waarop het gebeurde was echt verschrikkelijk. Die agent zag hem niet eens als een mens. Het was gewoon moord op tv’, zo klinkt hij verbijsterd.

Zelfde problemen in 1968

‘Ik lees nu een boek dat mijn oom aan mij gegeven heeft, 24th and Glory, over dezelfde soort situaties, die zij hebben doorgemaakt in Omaha (Dourisseau zijn geboorteplaats, red.) in 1968. Daarin wordt ook een situatie beschreven dat drie of vier agenten een zwarte man, die handboeien om heeft, compleet in elkaar slaan. Er waren toen ook flinke rellen. Ik heb het boek vorige week uitgelezen en alles waar ze het over hebben, gebeurt nog steeds in 2020.’

Podcast met Gipson en Boykin

Dourisseau is niet naar de demonstratie in Groningen geweest, maar op andere vlakken laat hij wel van zich horen, zoals op social media en in zijn eigen podcast, samen met voormalig Donar-spelers Teddy Gipson en Jamal Boykin.

‘Dit is de tijd voor verandering’

Boykin was bij protesten in Los Angeles. ‘Als er een tijd is, dat er iets goeds van kan komen, dan is het nu. Dit is de tijd voor verandering’, zo zegt Boykin in de podcast.

Gipson vult aan: ‘Het is ook mooi om te zien hoe iedereen nu samenkomt voor deze zaak. Er zijn zo veel verschillende mensen die zich laten horen, dat het moeilijk is om er niet naar te luisteren.’

Het is heel belangrijk hoe je je gedraagt tegenover de politie, als je niet wit bent Jason Dourisseau

‘Dankbaar dat er nooit een wapen op me gericht is’

‘Ik heb zelf ook wel situaties meegemaakt wat betreft racisme', gaat Dourisseau verder. 'Ik ben gelukkig niet met autoriteiten in contact geweest op een onaangename manier. Mijn ouders hebben ervoor gezorgd dat ik op het rechte pad bleef. Ik ben wel eens aangehouden, maar dat ging gelukkig goed. Ik heb nooit voor mijn leven hoeven vrezen en er is nooit een wapen op mij gericht geweest door de politie. Daar ben ik behoorlijk dankbaar voor. Ik heb op school wel racisme meegemaakt, bijvoorbeeld door middel van opmerkingen.’

Dertienjarige zoon 'moet voorzichtig zijn, want die is niet wit'

Dourisseau: ‘Ik heb tegen mijn zoon gezegd, die nu dertien is en in de Verenigde Staten woont: ‘Je moet heel voorzichtig zijn met hoe je omgaat met de politie.’ Voordat hij op stap gaat en dat soort dingen doet, moet ik dat gesprek met hem hebben, omdat het heel belangrijk is hoe je je gedraagt tegenover de politie, als je niet wit bent.'

'Ik zei: ‘Omdat je niet wit bent, moet je dat begrijpen.’ Dit gesprek heb ik al een tijd geleden met hem gevoerd. Dat is gewoon iets wat je per se moet doen, zodat hij zich ervan bewust is. In de Verenigde Staten is er een reële angst voor de politie.’

Jason Dourisseau met zoon Jalen en dochter Myliana (Foto: RTV-Noord/Karel-Jan Buurke)

‘Racistisch systeem’

‘Dit is een probleem in het systeem. Dat moet veranderen. De politieagenten zijn slechts een verlenging van een racistisch systeem. Een systeem dat profiteert van het gevangen zetten van zwarte mensen, en zwarte mensen economisch gezien minderwaardig te houden. Dat is Amerika. Helaas is het is niks nieuws’, zo verzucht Dourisseau.

‘Hopelijk begin van verandering’

‘De protesten geven me een goed gevoel. Door social media hebben zo veel mensen nu kunnen zien dat die brute moord heeft plaatsgevonden. Er zijn overal ter wereld protesten. Dit laat zien dat er veel goede mensen zijn op deze planeet. Dit kan hopelijk het begin zijn van systematische veranderingen. Ik hoop echt dat deze hele situatie een betekenisvolle verandering teweeg gaat brengen.’

Laura Cornelius in actie voor het universiteitsteam in Miami (Foto: JC Ridley/Miami Athletics)

Laura Cornelius: ‘Heel erg’

De Groningse Laura Cornelius speelde vier jaar bij het collegeteam van Miami in Amerika. Het afgelopen seizoen kwam ze uit voor Deportivo Zamarat in de hoogste vrouwendivisie van Spanje.

Ook zij is erg begaan met de situatie. ‘Ik heb wel van me laten horen via social media, en voornamelijk berichtjes gestuurd naar de mensen met wie ik gespeeld heb om te laten zien dat ik om hen geef’, aldus Cornelius.

‘Ik heb in Amerika van dichtbij meegemaakt hoe er anders wordt gekeken naar donkere mensen. En omdat ik toevallig in een wereld zat die om sport draaide, dan houdt iedereen van je, zeg maar. Maar zodra je niet ergens succesvol in bent, dan geven mensen minder om je. Ik vind dat heel erg.’

Colin Kaepernick

‘Toen ik in college zat in de Verenigde Staten, in 2016, werd er voor het eerst geknield bij het nationaal volkslied. Dat gebeurde toen door Colin Kaepernick in de NFL (red. National Football League), en dat werd door veel mensen verkeerd opgevat toen. Die dachten dat hij de vlag beledigde en alle mensen die onder de vlag hebben gevochten, de militairen. Maar het was meer een statement tegen discriminatie en racisme. Dat is toen op veel scholen besproken, ook in mijn team.’

‘Gaan wij ook knielen?’

‘Ik heb veel met donkere teamgenoten gespeeld en zij waren het er allemaal eigenlijk wel mee eens. Dus toen was het de vraag, gaan wij dan ook knielen voor het volkslied, want voor elke wedstrijd hoor je het volkslied. En als we dat gaan doen, dan laten we dat nooit door één iemand doen, maar dan doen we dat allemaal. Uiteindelijk is toch besloten, dat we dat niet zouden doen, omdat het politiek zo ontzettend gevoelig lag, en niet omdat we het er niet mee eens waren.’

Ik hoop, en ik denk eigenlijk wel, dat deze beweging wel tot veranderingen gaat leiden Laura Cornelius

‘Police brutality’

Cornelius merkt verder dat er ook duidelijke verschillen zijn tussen Amerika en Nederland, vooral als het gaat om de houding van de politie. ‘Racisme is zowel in Amerika als in Nederland aanwezig, laat dat voorop staan. Maar wat Amerika heeft, is echt die ‘police brutality’. Dat politieagenten zonder reden donkere mensen vermoorden, laat ik het maar zo hard zeggen. Je kunt zo tientallen zaken opnoemen waarin dat gebeurd is, en ze worden vaak niet berecht.’

Cornelius: ‘Als er in Nederland een agent überhaupt maar een kogel afvuurt, dan komt er al een heel onderzoek naar. In Amerika is er veel minder verantwoording. Het gaat allemaal terug naar politieopleiding zelf daar. Daar hebben we in Nederland dan toch een beter systeem voor. In Amerika gaat er toch systematisch iets mis in de opleiding, waardoor agenten zo kunnen handelen.’

‘Alle vijftig staten protesteren’

‘Ik begrijp heel goed dat mensen demonstreren. Dit duurt al zo lang. Ik hoop, en ik denk eigenlijk wel, dat deze beweging wel tot veranderingen gaat leiden en dat het allemaal wel een beetje eerlijker wordt voor iedereen.'

'Het is nu echt mooi om te zien dat in alle vijftig staten van Amerika protesten zijn geweest, dus republikeinen en democraten door elkaar. Ze zijn het dus eindelijk een keer met elkaar eens.’

Jordy Kuiper als speler van UNC Greensboro Spartans (Foto: UNCG / Bewerking RTV Noord)

Jordy Kuiper

De geboren en getogen Stadjer Jordy Kuiper heeft vijf jaar in North Carolina college basketbal gespeeld bij UNC Greensboro. Hij studeerde daarnaast sociologie. Later speelde hij nog in IJsland en Spanje.

‘Vooropgesteld wil ik wel duidelijk aangeven dat ik als blank persoon natuurlijk nooit echt zou kunnen weten hoe het voelt om door het leven te gaan als een niet-blank persoon, maar ik heb in mijn tijd in Amerika wel gezien hoe het daar gaat, onder meer met mijn teamgenoten’, aldus Kuiper.

‘Docent uit auto gesleept’

‘Bijvoorbeeld hoe makkelijk donkere jongens staande worden gehouden door de politie, zonder reden, maar dat ze vervolgens misschien door mogen rijden omdat er ook blanke jongens achterin zitten. Dat soort dingen. Het maakt ook niet uit of je arts bent, of docent. Ik had een docent in Amerika, hij was de meest geleerde man die je je kunt voorstellen. En alleen al om hoe hij er uit zag, werd hij ook gewoon staande gehouden, uit de auto gesleept, en met handboeien op de stoep gesmeten. Dit komt echt zo veel voor.’

Sociologie

‘Ook via mijn studie sociologie heb ik dit onderwerp flink onderzocht, op sociaal- en politiek niveau, dus ik ben me er wel heel erg bewust van hoe het gelopen is en waarom het nu zo is. Het is ook een onderwerp dat in het basketbal ook altijd wel weer naar voren komt.’

Het maakte me ook trots, dat we dat in Groningen zo hebben gedaan Jordy Kuiper

‘Jim Crow-wetten’

‘Er is een ontzettend groot verschil tussen Nederlandse en Amerikaanse politie. In de Amerikaanse cultuur wordt sowieso al veel sneller naar wapens gegrepen. Natuurlijk heeft Nederland ook gebouwd over de rug van slavernij, maar het is niet zo recent als in de zestiger jaren, dat je in Amerika nog complete Jim Crow-wetten had (red. Dat waren wetten die rassenscheiding oplegden). Dat zwarten bijvoorbeeld niet eens dezelfde gebouwen in mochten als blanke mensen. Dat is nog maar zo kort geleden.’

‘The talk’

Ook de eerder door Dourisseau omschreven voorlichting aan kinderen is hem bekend. ‘In Amerika is het essentieel in de opvoeding van een donker jongetje of meisje, dat je ze neer moet zetten en ‘the talk’ moet hebben. Wij als blanken denken misschien, dat gaat dan over seksuele voorlichting, maar nee, het is ‘the talk’ over hoe je je moet gedragen als je staande wordt gehouden, om er maar voor te zorgen dat je niet wordt neergeschoten. Moet je je voorstellen dat je dat soort gesprekken moet voeren met je kinderen.’

Demonstratie Grote Markt

‘Ik ben wel bij de demonstratie geweest op de Grote Markt. Ik vond het indrukwekkend. Ik had natuurlijk de beelden van de Dam gezien in Amsterdam, dus ik wilde geen onnodig risico nemen. Toen ik zag dat het goed geregeld was met anderhalve meter afstand, ben ik er wel bij gaan staan.'

'Ik vond het belangrijk om er bij te zijn, en er bij stil te staan. Zoals het in Groningen is gegaan, dat vond ik wel heel speciaal om te zien. Het maakte me ook trots, dat we dat in Groningen zo hebben gedaan.’

De anti-racismedemonstratie op de Grote Markt in Groningen (Foto: ANP)

Sociaal experiment met fietsslot

‘Ook in Nederland zijn we er nog niet. Ik zag toevallig net een filmpje, dat was een sociaal experiment, met drie mannen: een blanke, een licht getinte en een donkere man, die in een park een fietsslot doorzaagden. Het leek zodoende alsof ze een fiets aan het stelen waren en dan werd er gekeken naar hoe er gereageerd werd.’

‘Bij de blanke man werd er eigenlijk helemaal niks van gezegd. De omstanders die geïnterviewd werden, zeiden dan dingen als: ‘Ja, hij is waarschijnlijk zijn sleutel vergeten. Kan gebeuren.’ Bij de donkere man werd binnen een minuut de politie gebeld en mensen begonnen gelijk te filmen. Bij de blanke man kwam er zelfs een gemeente auto langsrijden, om vervolgens met een dikke knijptang te komen helpen om het slot door te knippen. Die vooroordelen zitten er dus ook in Nederland nog in.’

‘Sport als ontsnapping’

‘Wat je wel ziet, is dat sport eigenlijk historisch gezien, en nu nog steeds, altijd een soort van ontsnapping is geweest voor donkere mensen', weet Kuiper. 'Alhoewel zij natuurlijk nooit echt kunnen ontsnappen aan de realiteit buiten het veld. En ook voor blanke mensen zoals ik, brengt het veel goeds. Mijn levenservaring is zo veel rijker geworden door de sport, omdat ik zo veel verschillende mensen heb leren kennen.’

Jordy Kuiper maakt een score namens UNCG (Foto: UNCG)

‘Sport om te verbroederen’

‘En als je samen met hetzelfde tenue ‘de oorlog’ ingaat, zij aan zij, dan moet je ook gewoon op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is een soort van broederschap en band, die eigenlijk over alles heen gaat. Ik heb nog nooit echte discriminatie meegemaakt binnen een team, want binnen een team is iedereen hetzelfde. Daarom is de sport vaak een hele mooie manier om te verbroederen.’

‘Interessante tijd’

Kuiper: ‘Mensen zoals ik, wij kunnen nooit weten hoe het voelt om zo gediscrimineerd te worden. We horen dat het bestaat, maar we kunnen nooit weten hoe het echt voelt. Het is eigenlijk op dit moment niet genoeg om alleen maar niet-racistisch te zijn, je moet nu echt antiracistisch zijn. Het is wel echt een heel interessante tijd, die nu is aangebroken. Het lijkt er nu toch echt op dat het op globaal niveau eindelijk mensen wakker schudt. Het duurt al zo lang.’