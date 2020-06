Lycurgus voegt volleybaldier in hart en nieren toe aan bestuur

Meininger is geen onbekende naam in de (noordelijke) volleybalwereld. Hij was bijna 15 jaar lang bondscoach van Jong Oranje en heeft verschillende internationals aan het Nederlands volleybalteam ‘afgeleverd’. Daarnaast was hij in het verleden trainer en coach van Lycurgus.

Ook was hij trainer van allerlei Groningse en Drentse jeugdselecties. Op dit moment is hij trainer van de dames van VC Grijpskerk en Dwingeloo.

Klankbord

Voorzitter Arie Wink is in zijn nopjes met de toevoeging van Meiniger: 'Het is goed om iemand te hebben die niet alleen het volleybal kent, maar die ook de wereld kent. Hij kan een goed klankbord zijn voor bijvoorbeeld Wytze Kooistra en trainer Arjan Taaij, die in het uitvoerende organisatieteam van de club zitten.'

Meininger stroopt zijn mouwen alvast op: 'Er moet veel gebeuren bij de club en als ik iets kan bijdragen, dan wil ik dat graag doen.'

Dat komt denk ik ook wel op mijn bordje Abe Meininger - over de zoektocht naar een scout en trainer

'We zoeken bijvoorbeeld een opvolger voor de vertrokken scout Willem de Wit en ook voor assistent-trainer Gerard Smit moet op termijn een vervanger komen. Ik heb de portefeuille technische zaken, dus dat komt denk ik ook wel op mijn bordje.'

Wink zegt daar over: 'Die zoektocht zal vooral door Kooistra en Taaij gedaan worden, maar Abe is de uitgelezen persoon om te vragen: wat vind je van die en die kandidaat?'

Samenstelling

Het bestuur van Lycurgus bestaat naast Meininger en Wink nu uit Geert van der Schuur (financiën) en Rianne Folkerts (personele zaken). Tonnie de Jonge had de portefeuille commerciële zaken, maar hij kwam er na een half jaar achter dat een bestuursfunctie niks voor hem is. Lycurgus zoekt naar een opvolger voor hem.

Het is wel een beetje een oud clubje zo, haha Abe Meininger - over de bestuurssamenstelling

Meininger lacht als hij de namen in het bestuur doorneemt: 'Het is wel een beetje een oud clubje zo, haha. We moeten dus nog wel een beetje verjonging krijgen. We zoeken nog wel wat bestuurders erbij om in de toekomst voor verjonging te zorgen. Aan de andere kant: hoe ouder, hoe meer ervaring en kennis van zaken, en hoe groter je netwerk. Dus dat telt ook wel mee.'

Lees ook:

- Arjan Taaij kijkt naar buitenland: ‘We moeten iets met het niveau in Nederland’

- Wytze Kooistra keert terug bij Lycurgus in nieuw organisatieteam

- Met dit bestuur en deze sponsor wil Lycurgus problemen achter zich laten