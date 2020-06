Onderzoek naar verkrachting Ten Boerster stopgezet

De advocaat van het slachtoffer is boos en laat het er niet bij zitten.

Volgens de vrouw werd zij vorig jaar in haar eigen huis door drie mannen verkracht nadat zij door hen was gedrogeerd. Toen zij naderhand naar de politie ging, zou haar te verstaan zijn gegeven dat ze pas na een bedenktijd van tien dagen aangifte kon doen. Volgens haar advocaat Liesbeth Poortman zijn kostbare tijd en daarmee cruciaal bewijs verloren gegaan.

Artikel 12-procedure

Het OM besloot begin april het onderzoek te staken. Na overleg met haar cliënte heeft Poortman een klacht ingediend bij de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen zowel de politie als het OM. Ze ziet af van een zogeheten artikel 12-procedure. Daarmee kan het hof worden verzocht het OM te dwingen de zaak te heropenen.

Poortman: 'Zo'n procedure duurt minstens anderhalf jaar, is mijn ervaring. Mijn cliënt kan dat niet meer aan. Zij wil de zaak achter zich laten. En dat is heel begrijpelijk. Maar het zit me niet lekker. Daarom heb ik na overleg met haar besloten een klacht in te dienen bij de inspectie. Voor mijn cliënt maakt het niet meer uit, haar zaak is nu gesloten. Maar ze hoopt hiermee wel anderen te kunnen helpen, die hetzelfde overkomt.'

Eerste keer

Volgens Poortman is het zeer ongebruikelijk dat een advocaat een klacht over de politie en het OM indient bij de Inspectie Justitie en Veiligheid: 'Bij mijn weten is dit de eerste keer.'

De advocaat hekelt niet alleen de bedenktijd die door de politie in de zaak zou zijn gehanteerd. Ook nadat het onderzoek in gang was gezet, heeft de politie volgens Poortman steken laten vallen: ' Mijn cliënt heeft veel moeite moeten doen voordat ze uiteindelijk werd gehoord. Zo hoort een slachtoffer van en zedenmisdrijf niet te worden behandeld.'

OM: 'Adequaat gereageerd'

Het OM laat in een schriftelijke reactie blijken het faliekant met Poortman oneens te zijn: 'Het OM [meent] dat de zedenrecherche adequaat heeft gereageerd en dat het proces correct is doorlopen. De aangifte is adequaat opgenomen en niet ‘na heel veel moeite’. De stelligheid waarmee de advocate de zaak heeft gepresenteerd doet geen recht aan het opsporingsonderzoek van de politie.'

