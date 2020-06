Enquête: word jij alweer geholpen door het ziekenhuis?

Van afspraken op de poli tot aan operaties: in totaal ging zo'n zeventig procent van de reguliere ziekenhuiszorg niet door. Alleen de acute zorg en oncologie bleef in stand.

Hoe werd jouw afspraak beïnvloed?

Werd jouw operatie uitgesteld of ging je controleafspraak ineens via beeldbellen? We horen graag hoe je dit hebt ervaren. Inmiddels zijn de ziekenhuizen weer begonnen patiënten te behandelen. Is jouw afspraak al ingehaald of ingepland? Of ben je nog aan het wachten? Laat het ons weten.

Wat doen we met de informatie?

De informatie die je ons verstrekt, is uitsluitend bestemd voor deze enquête en de reportages die we daarmee, met jouw medewerking, kunnen maken. We delen de informatie niet met anderen en publiceren deze informatie nooit als je dat niet wilt.

