SP en PvdD: verhoog huren dit jaar niet

De partijen willen dat de gemeenteraad zich hard maakt om de huren in deze crisistijd te bevriezen. Ook moeten woningcorporaties een investeringsplicht krijgen in hun eigen woningen. De verhuurdersheffing, het geld dat corporaties afstaan aan het Rijk, moet afgeschaft worden.

Oproep om huren te bevriezen

Per 1 juli verhogen veel verhuurders de prijzen van hun woning. Vanuit het hele land roepen huurders op dit vanwege de coronacrisis niet te doen.

Woningcorporaties met huurhuizen in de gemeente Groningen geven daar geen gehoor aan. Zij zeggen maatwerk te leveren aan huurders die in de problemen komen.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf zijn er zo'n 150 huurders bekend met dergelijke problemen. 'Dat zijn zzp'ers en kleine ondernemers die een stevige inkomensval te maken hebben. Er moet meer worden gedaan dan uitstel van betaling.'

Maatwerk leveren

Dat maatwerk komt neer op persoonlijke afspraken als iemand de huur niet meer kan betalen vanwege de coronacrisis. Vaak wordt er dan een betalingsregeling getroffen.

'Bizar in een arme stad'

Maar zo'n betalingsregeling maakt niet ineens een huurverhoging ongedaan. 'Dit is bizar in een arme stad als Groningen', vindt SP'er Jimmy Dijk. 'Mensen die bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, hebben 'nee' te horen gekregen.'

Hij rekent het voor: 'Als je in een flatje woont van ongeveer 700 euro, moet je al snel 40 euro per maand extra aan huur gaan betalen. Dat is veel als je maar net rond kunt komen of een uitkering hebt.' Volgens hem zorgt de verhoging voor onrust, frustratie en woede van huurders.

Neem contact op met verhuurder

'We snappen de problemen', laat een woordvoerder van woningcorporatie Lefier weten. 'Voor veel mensen verandert er niks. Zij houden hun werk of uitkering en kunnen de huur betalen. Mensen die dat niet meer kunnen, moeten ons bellen. Dan kijken we verder wat we kunnen doen.'