Op vakantie naar de FC Groningen-camping, het kan in Niekerk

Supporters van FC Groningen kunnen in augustus kamperen op een heuse FC Groningen-camping in Niekerk. ‘Er komen zelfs speler langs.’

Van 10 tot 17 augustus zijn alleen FC Groningen-fans welkom op camping Boertel de Maarsdijk in Niekerk. In samenwerking met de supportersvereniging van de Trots van het Noorden wordt de camping omgetoverd tot een echte FC Groningen-camping.

Verschillende acties

Er worden de laatste tijd verschillende acties bedacht om geld in te zamelen voor FC Groningen. De club moest vanwege de coronacrisis elf mensen ontslaan en riep daarom ook supporters op om acties te bedenken waardoor er wat geld in het laatje komt.

Deze actie is daar één van, zegt John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging. ‘Dit is geen idee van onszelf, zo eerlijk moet ik ook zijn, maar er ontstonden allemaal ideeën onder supporters. Die zijn wij gaan bundelen en daar is dit ook weer een uitvloeisel van. Oud-journalist en supporter Paul Zweverink had het idee om een camping te adopteren.’

FC Groningen-gevoel

Campinghouder Gert Datema hoopt dat het echte FC Groningen-gevoel op de camping een beetje tot bloei komt.

‘Het is vooral heel erg mooi dat we met supporters bij elkaar kunnen zijn. Op deze manier krijgen we misschien een beetje beleving zoals we dat in het stadion ook hebben. Lekker over voetbal praten en dan vooral Gronings voetbal. Er gaat van alles gebeuren die week, maar aan het programma wordt nog gewerkt. Er komen sowieso een paar spelers van FC Groningen langs’, zegt Datema.

Niet lang nadenken

'We hoefden niet lang na te denken toen de supportersvereniging dit voorstelde', vertelt zijn vrouw Jose Datema. 'We zijn zelf ook echte FC Groningen-supporters. En straks gewoon lekker met iedereen over voetbal kletsen. We hebben er zin in.'

Een deel van het geld wordt beschikbaar gesteld aan FC Groningen.

