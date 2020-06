Gemeente Westerkwartier komt volgend jaar 4,5 miljoen tekort

Voor de jaren na 2021 ziet de financiële situatie er iets beter uit, maar ook dan kampt de gemeente met forse tekorten. Een en ander blijkt uit de perspectiefnota die dinsdag werd gepresenteerd. 'Besturen in onzekerheid', noemt het gemeentebestuur van Westerkwartier de financiële situatie waarin het nu zit.

Te weinig geld uit Den Haag voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken in het sociaal domein en de gevolgen van de coronacrisis zijn volgens wethouder Bert Nederveen de oorzaak van het miljoenentekort.

Geld van het Rijk

Sinds het Rijk de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de jeugdzorg en de Participatiewet heeft overgedragen naar de gemeenten is het sappelen. 'We krijgen onvoldoende Rijksgeld voor deze taken', zegt Nederveen, 'vrijwel alle alle gemeenten hebben daarmee te maken en kampen met tekorten. Daarom zijn we met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een lobby begonnen om de regering ervan te overtuigen dat het zo niet langer kan. De Tweede Kamer praat er begin juli over. Ik hoop dat het Rijk over de brug komt.'

Minder inkomsten

Ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol in het gemeentelijke tekort. Hoeveel corona 'bijdraagt' is nog niet bekend volgens de wethouder. 'We hebben verenigingen, dorpshuizen en andere instellingen uitstel van huur of belasting gegeven. Daardoor komt er aan de inkomstenkant van de gemeente ook minder geld binnen. Hoelang dat nog gaat duren weten we niet, maar het heeft een nadelige invloed.'

