Eemsdelta start in huidige gemeentehuizen, raad zetelt in Delfzijl

De drie gemeentehuizen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum blijven ook na de herindeling in gebruik. De raad van de nieuwe gemeente Eemsdelta gaat vergaderen in de huidige raadszaal van Delfzijl.

Dat hebben de drie gemeenteraden woensdagavond besloten tijdens een ingelaste vergadering.

Tijdelijk

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl pleitte namens de Stuurgroep Herindeling eerder al voor deze opzet. Het zorgt voor zo min mogelijk investeringen en is vooral tijdelijk van aard.

De nieuwe gemeente gaat kijken wat op lange termijn het meest geschikt is. Een nieuw gemeentehuis bij de nieuwe scholencampus in Appingedam of het nieuwe theater De Molenberg in Delfzijl word niet uitgesloten.

Meeste ruimte

De drie raden kozen woensdag unaniem voor Delfzijl als vergaderlocatie voor de gemeenteraad van Eemsdelta. De huidige raadszaal van Delfzijl heeft de meeste ruimte en er zijn minder investeringen nodig dan in Loppersum om de zaal geschikt te maken voor 29 tot 31 raadsleden.

Raadsleden konden kiezen uit drie vergaderopstellingen: een vierkant, een ronde opstelling of twee halve manen tegenover elkaar. Het werd de cirkel: 'In een kring vergaderen straalt een gevoel van samen uit', zei Aagtje Elderman van het CDA in Loppersum. Andere partijen sloten zich daarbij aan.

Geen verbouwing

Partijen benadrukken zo min mogelijk geld uit te willen geven aan eventuele verbouwingen. Zo bevat de raadszaal van Delfzijl een keuken. Die zou eruit gehaald kunnen worden voor meer zitplaatsen, maar partijen zien dat niet zitten.

Ook het schilderen van de wanden en het aanpassen van de vloer à 87.000 euro hoeft niet per se volgens sommige partijen: 'We willen zo min mogelijk uitgaven, gezien de financiële uitdagingen die onze gemeente te wachten staan', zegt Chris Bultje van de PvdA in Loppersum.

College naar Appingedam

Het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta komt straks in Appingedam. VVD-raadslid Arie Heuvelman uit Delfzijl vindt dat het bestuurscentrum eigenlijk in Delfzijl moet komen, vanwege de vele bedrijven op het chemiepark. Maar volgens Beukema is hiervoor gekozen om de raad en het gemeentebestuur te spreiden over de gemeentehuizen. In Loppersum komen alle medewerkers die zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek.

De nieuwe gemeente Eemsdelta start op 1 januari 2021. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 18 november, als die tenminste door kan gaan vanwege het coronavirus.

