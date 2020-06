Politiek Stad hamert op compensatie omwonenden bij komst windmolens

Politieke partijen in de gemeente Groningen hameren op compensatie voor omwonenden van de industrieterreinen Roodehaan en Westpoort. Daar komen in de toekomst mogelijk windmolens met een tiphoogte van maximaal 150 meter.

De mogelijke komst van de turbines is niet onomstreden, zoals vaker het geval is bij de bouw van windmolens.

'Gesubsidieerde landschapsvernietiging'

Ton van Kesteren, raadslid namens de eenmansfractie van de PVV, kan naar eigen zeggen 'de hele dag wel praten' over de windmolenplannen. 'Bewoners zijn de sigaar, en de PVV is tegen elke vorm van gesubsidieerde landschapsvernietiging.'

Van Kesteren staat in de gemeenteraad van Groningen bekend om zijn standpunt rond de klimaatambities van het Groninger stadsbestuur. De PVV'er neemt termen als 'klimaatobsessie' en 'contraproductief klimaatbeleid' vrijwel wekelijks in de mond.

'Goed oog voor compensatie'

Ook oppositiepartijen SP en 100% Groningen zien weinig in de komst van de negen molens. Anderen staan milder ten opzichte de ideeën van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks), maar willen wel dat er compensatie komt voor mensen die in de buurt van de toekomstige turbines wonen. Broeksma's eigen partij vindt dat daar 'goed oog voor moet zijn'.

Meeprofiteren

Coalitiepartij D66, die in 2015 opperde om windmolens aan de randen van de stad te gaan plaatsen, noemt het opwekken van windenergie noodzakelijk. Raadslid Jim Lo-A-Njoe dringt erop aan dat mensen moeten meeprofiteren: 'Mensen hebben een windmolen achter hun huis staan, het is dan legitiem dat mensen daar wat van terugzien.'

Lo-A-Njoe's voorkeur gaat uit naar een gebiedsfonds waar het hele gebied van kan meeprofiteren. 'Wat er met dat geld gebeurt, mogen inwoners zelf weten. Daarbij gaat het erom dat de leefkwaliteit van het dorp verbetert. Bovendien moeten mensen die dichtbij wonen ook financiële compensatie krijgen.' Ook het CDA vindt dat de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt moet worden, en noemt compensatie noodzakelijk.

'Doe het niet!'

Mensen die in de buurt van de beoogde windmolenlocaties wonen lieten woensdagmiddag in een vergadering van de gemeenteraad van zich horen. Verschillende omwonenden zijn tegen. 'Doe het niet!', zegt mevrouw Bruining, die wijst op het leefgebied van vleermuizen in de omgeving van Westpoort.

Bewoners van de Bloemersmaborg in de Stad, dicht bij bedrijventerrein Roodehaan, noemt de komst van windmolens onaanvaardbaar: 'We hebben hier ook al overlast van het nieuwe rangeerterrein De Vork, het extra treinverkeer en de geur van de afvalverwerking.'

Andere omwonenden reageren anders: 'We moeten het slikken voor het grotere belang', zegt Masja Zwart uit Engelbert, 'maar we verwachten er ook wat voor terug.'

Niet in beton gegoten

De windmolenplannen zijn nog niet in beton gegoten: zo is nog niet duidelijk hoe de gemeente de windmolens precies wil neerzetten. Ook de hoogte van sommige molens is nog onderwerp van discussie, omdat de turbines het vliegverkeer uit Eelde in de weg kunnen zitten.

In het najaar praat de gemeenteraad verder over de plannen, die een merendeel van de gemeentelijke ambitie op het gebied van windenergie kunnen invullen. Een besluit over de komst van de turbines is daarom nog niet genomen.

