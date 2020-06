Gemeenteraad Westerwolde kritisch over mogelijk aankoop Parc Emslandermeer

Het gebouw Parc Emslandermeer in Vlagtwedde is te koop aangeboden bij de gemeente. De eigenaar, een stichting, heeft eerder aangegeven het gebouw anders te slopen. In het gebouw is onder andere een zwembad met zwemschool gevestigd.

Twee minuten

Woensdagavond spraken raadsleden over de zaak. Het gemeentebestuur wil een aankoopvoorstel maken met daarbij een overzicht van de kosten en opbrengsten op de langere termijn, een zogenaamd exploitatieoverzicht. De gemeenteraad moet daar toestemming voor geven.

Raadsleden moeten in twee minuten betogen wat ze daarvan vinden. ‘Met een dergelijk onderwerp is het lastig om je aan de twee minuten te houden’, zegt Stienus Melis (PvdA) voor hij zijn betoog start. Ook raadslid Harm Jan Kuper (CDA) moet middenin zijn betoog onderbroken worden door de voorzitter, want hij zit ruim over zijn tijd.

Verwachtingen

Volgens coalitiepartij PvdA lijkt het gemeentebestuur al aan het voorsorteren op de uitkomsten van het exploitatieoverzicht. ‘In het voorstel staat heel veel tekst: een samenvattende inleiding, proces tot dusver, begroting, kostenraming, structurele betrokkenheid bij de gemeente. Dat beschouwen we allemaal als niet gelezen’, zegt Melis. Hij wil dat al die tekst wordt weggelaten.

‘Er lijken verwachtingen te worden gewekt’, zegt René Kriek van GroenLinks. Volgens hem zou dat blijken uit de reactie van de zwemschoolhouder, die vrij vertaald schrijft: ‘Dat de gemeente nu niet meer terug kan’. ‘Daar passen wij voor’, zegt Kriek.

Volgens hem komt er financieel nog heel wat op de gemeente af. ‘We kunnen financieel gezien geen domme dingen doen’, aldus Kriek.

Nog geen besluit

Wethouder Giny Luth wijst erop dat het akkoord wat de raad nu moet geven, geen akkoord is op de aankoop van Parc Emslandermeer, maar ‘dat akkoord is om het complete plaatje inzichtelijk te krijgen’, zegt Luth.

De wethouder spant zich maximaal in om Parc Emslandermeer te behouden, omdat het is opgenomen in het coalitieakkoord. ‘Een peperdure verkiezingsbelofte’, zegt Richard ter Veen van de VVD daarover.

Woensdagavond is er geen besluit genomen of het gemeentebestuur mag starten met het onderzoek. Over twee weken wordt dat definitieve besluit wel genomen tijdens de raadsvergadering.

