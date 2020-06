Toch subsidie voor Colourful Het Hogeland

Colourful Het Hogeland krijgt toch subsidie van de gemeente Het Hogeland. In april kreeg de organisatie te horen dat de subsidie zo stoppen. Er was nog wel hoop dat de gemeente op andere gedachten zou komen. En dat gebeurde.

Colourful Het Hogeland is een organisatie dat asielzoekers met en zonder status helpt in te burgeren in de samenleving.

Een bedrag van 17.500 euro minder om allerlei activiteiten uit te voeren. 'Onmogelijk om door te gaan', zo vond Rinze Kramer van Colourful Het Hogeland. Het zou het einde betekenen van de organisatie. Zelfs was er de vrees dat een andere subsidie - van het Oranjefonds - zou moeten worden terugbetaald, omdat dat fonds als eis stelt dat ook andere instanties geld geven.

Onzekere toekomst

Dat gevaar is afgewend nu de gemeente Het Hogeland over het hart strijkt en alsnog met 17.500 euro over de brug komt. 'We zijn heel erg blij voor onze deelnemers, want daar doen we het uiteindelijk voor. Het is nu nog steeds een beetje rustig vanwege de corona, maar we hopen toch dat we dit jaar het geld kunnen inzetten voor een paar hele mooie activiteiten', zegt Kramer.

Onzeker is nog wel hoe het in de komende jaren gaat. Gemeente Het Hogeland heeft een miljoenentekort en zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen.

