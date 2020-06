Politie Ter Apel wil huidige politiebureau aanpassen en volwaardig maken

De politie vindt het huidige politiebureau in Ter Apel de meest geschikte locatie om te verbouwen tot 'volwaardig' politiebureau. Dat heeft burgemeester Jaap Velema woensdagavond bekend gemaakt in de raadszaal van de gemeente Westerwolde.

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat het politiebureau in Ter Apel niet gebruikt kan worden als volwaardig politiebureau. Arrestanten werden er niet meer opgevangen en diensten van agenten werden op andere bureau's opgestart.

Onderhandelingen

De gemeenteraad sprak er schande van, want in de gemeenteraad was afgesproken dat het bureau volwaardig moest blijven. Dat houdt ook in dat de arrestantencellen gebruikt moeten kunnen worden. Ook burgemeester Jaap Velema was destijds verrast door het nieuws.

Niet veel later kwam politiechef Gery Veldhuis naar de gemeenteraad van Westerwolde om uitleg te geven en beloofde beterschap: alsnog de afspraken nakomen. De politieorganisatie had drie gebouwen op het oog, waaronder het huidige gebouw, waar een 'volwaardig' bureau gecreëerd kon worden.

De gemeente Westerwolde en de politie zijn op dit moment in onderhandeling over onder andere de financiën. De gemeente is namelijk ook verhuurder van het pand.

Verbouwing

Daarnaast is de verbouwing nogal een complexe operatie: 'Je moet ook kijken naar verduurzaming en de eisen die de politieorganisatie landelijk stelt aan politiebureau's', zegt Velema.

Volgens de burgemeester zitten de twee nu in een afrondende fase. Of het gebouw er ook anders uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. 'Van binnen wordt het gebouw behoorlijk aangepakt', zegt Velema.

