Kermisexploitanten op weg naar Den Haag voor protest

Omdat kermissen onder de evenementen vallen, moeten de draaimolens, botsauto's en reuzenraden in elk geval nog tot 1 september stil blijven staan. En dat in het seizoen waar de kermisexploitanten het juist van moeten hebben. 'Alles wordt versoepeld, waarom de kermissen dan niet? De pretparken zijn ook weer open', zegt kermisexploitant Martin Speelman uit Hoogezand.

Mogen ze het Malieveld op?

Speelman is een van de kermisbazen die op weg is naar het Malieveld. In Den Haag worden zo'n 150 kermisexploitanten met hun vrachtwagens verwacht. 'Onderweg sluiten veel collega's aan. Uit elke hoek komen ze, zelfs jongens uit België en Duitsland. Ik denk dat het er heel veel zijn', aldus Speelman.

Het is nog even spannend of de kermisexploitanten de stad in mogen: 'Er wordt nog onderhandeld. Burgemeester Johan Remkes wil ons er niet op hebben. Daar zijn we het niet mee eens, want elke demonstratie kan daar gevoerd worden. Waarom wij dan niet?'

Weggebruikers hoeven niet bang te zijn dat de kermisexploitanten het verkeer platleggen, zegt Speelman. 'Wij zijn een hoop sympathie nodig van de bevolking, dus wij laten het niet escaleren. We gaan ook niet op twee banen rijden, gewoon alleen op de rechterrijstrook. We zullen laten zien dat we het kunnen, organiseren zit in ons bloed.'

Cultureel erfgoed

Het doel van de protestactie is dat kermissen niet langer worden aangemerkt als evenementen. Nu moet voor een dorpskermis eenzelfde evenementenvergunning worden aangevraagd als voor grote evenementen als Dance Valley of het Megapiratenfestijn, stelt Speelman. 'Maar wij zijn geen evenement, wij zijn cultureel erfgoed.'

De protestactie in Den Haag begint om 11.00 uur.



Lees ook:

- Boze kermisexploitanten trekken naar Den Haag