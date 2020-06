Lopend Vuur: Een begrafenis is mij te duur

In ons land kiezen we steeds meer voor cremeren. Uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria bleek vorig jaar dat tweederde van de Nederlanders kiest voor een crematie.

In het jaar 2000 was dat nog 49 procent, aldus de branchevereniging. De kosten voor een begrafenis zouden daarbij wel eens een rol kunnen spelen. Uit cijfers van uitvaartorganisatie Monuta blijkt de grafkosten in veel gemeenten gestegen zijn. De duurste begraafplaats van Nederland ligt in Groningen: Esserveld. Voor een particulier eenpersoonsgraf betaal je dit jaar 8072 euro. Dat is elf procent hoger dan vorig jaar.

Heb jij al over je uitvaart nagedacht? En waar kies je dan voor?

Ons Lopend Vuur:

