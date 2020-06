Kijk terug: Schiermonnikoog viert 75 jaar bevrijding

Kijk live

Op Omrop Fryslân was van 15.30 tot 17.00 uur een speciale uitzending aan de bevrijding gewijd. Deze kun je hieronder terugzien.

'Niet voorbij laten gaan'

'We willen het niet zomaar voorbij laten gaan’, zegt Cees Soepboer van het Bunkermuseum Schlei. Hij organiseert een digitale wandeling die via Facebook te volgen is. Dat doet hij in samenwerking met VVV Schiermonnikoog en Natuurmonumenten. ‘Dit doen wij als alternatieve activiteit. Om toch stil te staan bij de bevrijding.’

Codenaam

De wandeling begint bij Bunkermuseum Schlei. ‘Dat is de codenaam die het eiland kreeg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een Duitse bezettingsmacht op Schiermonnikoog van ongeveer 600 soldaten. Aan het eind van de Prins Bernhardweg hadden de Duitse bezetters een complete dorp gebouwd. Het dorp bestond uit bunkers, radarinstallaties, luchtafweergeschut en gecamoufleerde barakken’, vertelt Soepboer.

Het eiland moest zes weken langer wachten dan de rest van Nederland. Pas op 11 juni 1945 stapten de 600 Duitse soldaten op de boot naar Zoutkamp.

Ceep Soepboer geeft een rondleiding bij de bunker (Foto: Eigen foto)

Heropend

‘De bunker hebben wij een paar jaar geleden weer open gemaakt. Hij wordt heel veel bezocht. Je hebt een weids uitzicht over het eiland. Ook geven wij hier rondleidingen en leggen we de geschiedenis uit’, vertelt Soepboer. 'Normaal zie je hier nu heel veel schoolkinderen. Maar het is nu rustig vanwege de coronacrisis.'

‘Het eiland ziet er ook weer een beetje uit als toen. Op veel plekken hangt de vlag uit met daaraan wimpels die we hebben gekregen in het kader van 75 jaar bevrijding. Deze zijn in de kleuren van de vlag van Schiermonnikoog’, legt Soepboer uit.

Naast de wandeling is er een fietsroute uitgezet die mensen zelf kunnen maken.

Ceep Soepboer geeft een rondleiding bij de bunker (Foto: Eigen foto)

De wandeling eindigt op Vredenhof. Gesneuvelde militairen die tijdens de oorlog op het eiland aanspoelden liggen hier begraven, midden op het eiland in een duinvallei.

Evenementen afgelast

De coronacrisis gooide roet in het eten voor veel festiviteiten die donderdag anders hadden plaatsgevonden. Er zou een defilé zijn met legervoertuigen en een piperband. Ook zouden er allerlei activiteiten zijn voor de jeugd en ouderen. Verder zou er een groot afsluitend evenement op het strand zijn.

Of deze festiviteiten later alsnog doorgaan is niet duidelijk, daar wordt nog over gepraat.

Ook staan er borden verspreid over het eiland die de geschiedenis vertellen. (Foto: Cynthia Borras/Natuurmonumenten)

De uitzending is te zien vanaf de Kooiplaats, dat is de plek waar de laatste bezetters zich schuilhielden.

