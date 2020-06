Grote telefoonstoring verholpen: ziekenhuizen en bedrijven weer bereikbaar (update)

Ook Waterbedrijf Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen waren getroffen, net als RTV Noord.

Volgens Vodafone was de storing rond 10.30 uur verholpen. De problemen begonnen rond 2.30 uur. Het telecombedrijf zegt dat de oorzaak van de storing nog onduidelijk is en wordt onderzocht. Niet alle zakelijke klanten hadden er last van.

Noodnummer UMCG

Het UMCG ontdekte de storing donderdagmorgen om 4.00 uur. Als gevolg ervan waren de vaste telefoons niet bereikbaar. Ook doorschakelingen naar mobiele telefoons werkten niet; het mobiele telefoonverkeer zelf was niet verstoord.

Het ziekenhuis wordt dagelijks duizenden keren gebeld door bijvoorbeeld patiënten en artsen, en had donderdagochtend dus veel last van de storing. Om toch bereikbaar te zijn, opende het ziekenhuis een noodnummer. Dit nummer was alleen bedoeld voor dringende zaken, zoals afspraken op korte termijn of uitslagen.

Meldkamer hulpdiensten

Volgens UMCG-woordvoerder Janneke Kruse werd ook het interne telefoonverkeer tussen afdelingen ernstig bemoeilijkt door de storing. Poliklinische afspraken in het ziekenhuis gingen gewoon door. Ook had de storing geen gevolgen voor de afhandeling van spoedpatiënten: 'De 112-meldkamer kan het UMCG via een by-pass bereiken', zei Kruse donderdagmorgen al op Radio Noord.

De meldkamer van de hulpdiensten bleef ook gewoon bereikbaar. De Veiligheidregio Groningen riep mensen wel op om het noodnummer 112 alleen te bellen voor spoedeisende gevallen. De meldkamer werd donderdagochtend af en toe ook gebeld door mensen die hun huisarts niet konden bereiken.

OZG heeft geen last meer

Het OZG in Scheemda gaf aanvankelijk via Twitter aan ook last te hebben van de storing, maar gaf later aan gewoon bereikbaar te zijn.