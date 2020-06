ABN AMRO sluit kantoor in Haren

ABN AMRO sluit met ingang 11 september haar kantoor in Haren. De bank heeft de huur voor het kantoor aan de Achterhorst inmiddels opgezegd. Het personeel van het filiaal in Haren gaat in andere filialen aan de slag.

Steeds vaker digitaal

ABN AMRO wijst erop dat een bezoek aan een bankkantoor steeds minder vaak nodig is. Dagelijkse bankzaken kunnen via internet worden geregeld, via beeldbankieren of door middel van een app. Ook is de bank 24 uur per dag bereikbaar. De bank krimpt daarom haar kantorennetwerk.

Als een bezoek alsnog nodig of gewenst is, kunnen klanten terecht in het kantoor in Groningen aan de Grote Markt, of in één van de andere kantoren in Nederland.

