Van auto-inbraken verdachte asielzoekers moeten Ter Apel verlaten

De twee 16-jarige asielzoekers die verdacht worden van diefstallen uit auto's in Ter Apel zijn niet meer welkom op de COA-locatie in het dorp. De gemeente heeft er 'nadrukkelijk op aangestuurd' om de twee verdachten over te plaatsen naar een ander asielzoekerscentrum.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat de twee nog niet zijn overgeplaatst. 'Het betreft minderjarigen en de betrokken partijen zijn er nog mee bezig', laat een woordvoerder weten.

De twee asielzoekers werden afgelopen zaterdag aangehouden op verdenking van diefstallen uit auto's en meerdere pogingen daartoe. Ze werden herkend op beelden van bewakingscamera's.

Volgens burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde is het 'staand beleid' dat asielzoekers die overtredingen begaan worden overgeplaatst naar een asielzoekerscentrum buiten Ter Apel. 'Zodat slachtoffers niet geconfronteerd worden met een dader die vrij rondloopt', zegt hij.

Onrust in het dorp

In de afgelopen weken is er onrust in Ter Apel ontstaan vanwege de diefstallen. Op Facebook schrijft een inwoner: 'Kansparels op roverstocht. Loopt de spuigaten uit. Is al weken aan de gang'. Een andere inwoner schrijft: 'Uitkijken in Ter Apel! Ze voelen aan auto’s! Wees alert!'.

Niet de eerste keer

'In de periode van 8 tot 22 mei heeft één dader in eerste instantie negen insluipingen verricht', vertelt Velema, die nadrukkelijk het woord inbraak niet gebruikt, omdat er geen inbraaksporen zijn. 'De politie wist met behulp van camerabeelden de dader aan te houden.'

Als snel bleek dat hij niet vastgehouden kon worden: 'Er zijn weinig spullen weggenomen uit de auto's. Dit was voor het OM onvoldoende aanleiding om over te gaan tot vervolging. Dit tot zeer grote onvrede en onrust, zowel bij de politie als bij ons', zegt de burgemeester. Na 22 mei is de asielzoeker buiten beeld geraakt, omdat hij met een onbekende bestemming vertrok.

Ongeveer twee weken later vond er een nieuwe reeks auto-insluipingen plaats, door dezelfde dader, ditmaal met een compagnon. 'Ook daar zijn camerabeelden van', zegt Velema. 'Dat heeft geleid tot de staande houding van deze twee personen.' Binnenkort neemt het OM een besluit over verdere vervolging.

