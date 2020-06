Hoe het coronavirus ons als opborrelend water overspoelde

Het voelde alsof het coronavirus als een tsunami vanuit China over ons heen walste. Van het één op het andere moment zaten we in een lockdown.

Toch werkt het virus niet als een grote golf die ons overspoelt, zegt arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG. Hij gebruikt liever het beeld van riviertjes onder de grond, waaruit het virus kan opborrelen.

RTV Noord maakte een animatie om dit te illustreren.

Loodgieters

Iedere besmetting veroorzaakt een gaatje waardoor het water lekt. Als ware loodgieters moeten we aan het werk om zo'n gat te dichten. Doen we dat niet dan besmet een coronapatiënt ondertussen allerlei mensen om zich heen; het water stroomt steeds verder.

Vloer onder water

Friedrich: 'Er ontstaan om ons heen plotseling overal gaatjes, door mensen die de ziekte meebrengen vanuit een andere regio. Als we de gaatjes in de beginfase meteen dicht krijgen en dit continu blijven doen bij alle gaatjes die ontstaan, dan stijgt het water onder onze voeten niet, of niet zo snel.'

Wie het ontstaan van de kleine gaatjes niet weert, zit snel onder water Alex Friedrich - Arts-microbioloog UMCG

Testen

Volgens Friedrich moeten we daarom zoveel mogelijk testen; het beleid zoals dat sinds 1 juni geldt in Nederland. Het idee daarachter is dat we de gaatjes - de kleine uitbraken van het virus - direct opsporen en daarna dichten. Dat kan door bron-en contactonderzoek en het isoleren van besmette mensen. Het is de enige manier om het virus onder controle te houden, zegt hij.

'Wie het ontstaan van de kleine gaatjes niet weert, zit snel onder water. Grote gaten krijgen je niet meer dicht; dat was bijvoorbeeld in Brabant zo.'

