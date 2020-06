Kermisexploitant uit Hoogezand-Sappemeer: 'We kunnen blijkbaar een hele stad op slot gooien'

De politie meldt op Twitter dat het parkeerterrein bij het stadion van ADO Den Haag vol staat met kermiswagens. Ook de route daarnaartoe staat vol met voertuigen.

‘Op het moment staat er hier allemaal politie met wapenstokken, ook de ME is hier', zegt kermisexploitant Martin Speelman uit Hoogezand-Sappemeer, die vaststaat op de A12.

'De sfeer is grimmig. Het heeft een grote impact, ik denk dat we met 700 vrachtwagens hier zijn. Ze weten even niet waar ze met ons heen willen. Het Malieveld mogen we in ieder geval niet op. Daarom laten ze ons nu op de A12 staan.’

Voorlopig hou ik het nog even vol. Ik heb een koelboxje, met een broodje en een drankje Martin Speelman - kermisexploitant

Media-aandacht

‘Auto’s van Rijkswaterstaat rijden stapvoets voorop', vertelt Speelman. 'Het verkeer komt wel een beetje op gang, maar verder lopen we een beetje heen en weer, we praten wat elkaar. We hebben in ieder geval bereikt dat de media aandacht voor ons heeft. Ook kunnen we blijkbaar een hele stad op slot gooien.’

Verwachting

Speelman weet niet hoe het protest donderdag verder zal gaan verlopen. ‘Ze zullen toch ergens met ons heen moeten. Ook al leiden ze ons van de A12 af en begeleiden ze ons richting Utrecht, dan keren we gewoon weer om. Voorlopig hou ik het nog even vol. Ik heb een koelboxje, met een broodje en een drankje. Alcoholvrij welteverstaan.’

Meer wagens toegestaan

Inmiddels heeft de gemeente Den Haag laten weten meer wagens toe te laten bij het Malieveld. Dat is besloten vanwege de drukte. De wagens moeten zich eerst melden bij het stadion van ADO Den Haag en krijgen dan onder begeleiding van de politie een plek op het Malieveld.

Eén Groningse kermisexploitant heeft het Malieveld weten op te komen:

De gemeente Den Haag wilde eerst maximaal tien kermisvoertuigen toestaan op het Malieveld. De overige voertuigen moesten worden geparkeerd bij het stadion van ADO. Met pendelbussen worden de actievoerders naar het Malieveld gebracht.

