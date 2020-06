Koren worstelen met veiligheid: buiten repeteren of toch maar via Zoom?

Er zijn, ook in onze provincie, meer koorleden dan amateurvoetballers. Ongeveer één op de tien Groningers zingt bij een koor. En al die tienduizenden koorleden missen de repetities van hun koor. Wat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreft, blijft dat nog even zo: koorrepetities worden afgeraden. Maar dat is alleen een advies en geen verbod. In theorie zou een koor, met inachtneming van de afstandsregels en het aantal personen, in ieder geval buiten, en zelfs binnen mogen repeteren. Dat moeten ze zelf bepalen.

'Met Zoom hoor je elkaar niet zingen'

Yorick Westland zingt bij Jong Vocaal Groningen, een klein en jong klassiek koor, met leden tussen de 18 en 35 jaar. Jong en gezond als ze zijn, staan ze toch niet te springen om weer samen te gaan zingen, zegt Westland. ‘Dat komt omdat veel van ons een gezin hebben of in de zorg werken, dan ben je toch extra voorzichtig. We hebben het wel met Zoom geprobeerd, maar dan hoor je elkaar niet zingen, dus dat bevalt slecht. We experimenteren nu met een systeem, Jamulus, waarbij je meer mogelijkheden hebt, maar dat vereist nogal wat aan computer- en internetcapaciteit.’

Juist omdat we een voorzichtige groep hebben, is er weinig animo om nu al bijeen te komen Yorick Westland - Jong Vocaal Groningen

Een koor is er natuurlijk niet alleen maar voor het zingen, de ontmoetingen zijn ook van belang. Maar die zijn er nog niet van gekomen, vertelt Westland: ‘We proberen via de app contact te houden en organiseren weleens een digitale borrel. We moeten het hebben van online binding. Je komt vooral samen om te zingen. Juist omdat we een voorzichtige groep hebben, is er weinig animo om nu al bijeen te komen. We snakken ernaar om weer te beginnen met het echte repeteren. Je mist echt wel een gedeelte van je leven.’

Grote afstand

Merlijn Wackers (37), een Groningse dirigent, leidt vier koren. Jong Vocaal Groningen (JVG) en Kwajr zijn twee daarvan. Waar JVG het voorzichtig aan doet, heeft Kwajr - bestaande uit veertigers en vijftigers - al twee keer in de buitenlucht gerepeteerd. ‘We hebben 1 juni echt afgewacht: het moment dat je met grotere groepen buiten mocht zijn. Het gaat vrij goed, maar we houden wel grote afstand, van twee à drie meter tussen elke zanger. Dat is echt veel, en het maakt de samenzang moeilijk. Het is lastig om elkaar te horen en voor de dirigent om het koor te beschreeuwen.’

Toch hebben deze repetities wel zin, vindt hij, want de leden voelen weer hoe het is om samen muziek te maken. ‘Met Kwajr hebben we de weken ervoor al online gerepeteerd. Dat gebeurde via Zoom en we gebruiken nu Jamulus. Nu we buiten samenkomen, valt het werk dat we online gedaan hebben op zijn plek. Je schiet lang niet zo hard op als in een normale ruimte, maar het is beter dan niets. En je moet wel héél erg gemotiveerd zijn om online repeteren lang vol te houden zonder elkaar te zien.’

Afwachten

Het bestuur van één van de grootste koren van Groningen, Toonkunstkoor Bekker, houdt het voorlopig op online repetities. ‘We hebben besloten tot de vakantie online te blijven en daar na de vakantie mee door te gaan', vertelt voorzitter Sandra Smit.

Je moet gewoon geen risico nemen. Iedereen wil graag zingen maar men snapt dat er onzekerheden zijn Sandra Smit - Voorzitter Toonkunstkoor Bekker

'We wachten op wat er uit de onderzoeken komt: of zingen daadwerkelijk meer risico’s geeft dan gewoon in een ruimte zijn. Tot nu toe spreken de berichten daarover elkaar tegen en wij zijn ook nog eens een groot koor met meer dan honderd leden. Plenair repeteren kan dan zeker niet, als je ook nog afstand moet houden en de gemiddelde leeftijd vijftig plus is. Ook dat is een reden om voorzichtig te zijn.'

Smit merkte dat iedereen het daar mee eens is. 'Je moet gewoon geen risico nemen. Iedereen wil graag zingen maar men snapt dat er onzekerheden zijn.’

'Je mist elkaar gewoon'

Cees van der Steen is vijftien jaar tenor in het Toonkunstkoor en zingt al zijn hele leven. Hij herinnert zich nog goed de impact van de lockdown, in maart, toen alle activiteiten werden stopgezet. ‘We zouden de Matthäus-Passion doen en toen kregen we een mailtje dat het niet door zou gaan. Dat was wel wat. We voeren die om de twee jaar uit. Ik was eraan toe om het stuk in te studeren en uit te voeren, dat vind ik geweldig om te doen. Het is dan heel raar om het op de radio te horen, terwijl je zelf niets kunt uitvoeren.’

Wat er ook gebeurt, ook als het koor een slapend bestaan leidt, ik zal altijd lid blijven van Bekker Cees van der Steen - Tenor van Toonkunstkoor Bekker

Van der Steen mist de repetities, die al maanden niet meer gehouden worden, maar ook het zingen zelf en de sociale interactie. Via de mail houdt hij contact met de tenorclub. Ook al was het dan online, het kwam voor hem als een opluchting dat hij maandag eindelijk weer eens kon repeteren. ‘Dan wordt Zoom geopend door de dirigent en iedereen wandelt het beeld binnen. Heel verrassend en prettig om elkaar weer te zien, je mist elkaar gewoon.’

De manier waarop gezongen werd, viel hem mee. ‘Het is een heel groot stuk, vandaar dat we nu al bezig zijn. Ik hoop dat we de draad weer kunnen oppakken als we het nieuwe jaar ingaan. Maar wat er ook gebeurt, ook als het koor een slapend bestaan leidt, ik zal altijd lid blijven van Bekker.’

Gezond verstand

Uit een steekproef van het Koornetwerk Nederland, de koepelorganisatie voor koren, blijkt dat tachtig procent van de leden wil wachten tot 1 september, wanneer er meer duidelijkheid moet zijn. De overige twintig procent is al bezig met andere oplossingen.

Woordvoerder Roy Voogd hoort uit zijn omgeving ook dat er koren zijn die de repetities volgens de regels hebben hervat, maar volgens hem houden de meeste koren het bij online repetities. ‘Het vervelende van het advies van het ministerie is dat fanatieke koorzangers dat naast zich neerleggen. Als je niet duidelijk bent, wordt de groep koorleden los zand. Dat zien we met argusogen aan. Er wordt her en der buiten en ook wel binnen gezongen, weten we. Binnen randvoorwaarden, met kleine groepen en genoeg afstand. Er wordt heus wel met gezond verstand gehandeld.’

Corona-uitbraken bij twee koren

Het gaat niet alleen om de regels, maar ook om het gevoel van veiligheid. Koren liggen extra onder de loep nadat het coronavirus bij twee koren uitbrak in Heerde en in Amsterdam. Een groot deel van de leden werd daarbij ziek en er overleden verscheidene mensen. Het beeld ontstond dat samen zingen in een afgesloten ruimte vragen is om een coronabesmetting, maar dat wil Voogd relativeren.

Er lopen allemaal deelonderzoeken naar het risico van de aerosolen die bij het zingen vrijkomen Roy Voogd - Koornetwerk Nederland en dirigent

‘Die besmettingen gebeurden vlak voor de lockdown en dat heeft natuurlijk het beeld opgeroepen dat zingen gevaarlijk is. In werkelijkheid weten we dat niet, want er waren allemaal randactiviteiten omheen. De mensen hoefden zich op geen enkele manier aan regels te houden. Er lopen nu allemaal deelonderzoeken naar het risico van de aerosolen die bij het zingen vrijkomen en het wachten is op de uitkomsten daarvan.’

Voogd hoopt dat er snel duidelijkheid komt, want hij houdt zijn hart vast voor wat de coronacrisis betekent voor de verenigingen zelf. ‘We bereiden vanuit Koornetwerk Nederland een imagocampagne voor, juist om het verbindende karakter van koorzingen te benadrukken. Het is gezond en sociaal. Wij willen graag dat buiten zingen expliciet wordt toegestaan. Alle protocollen liggen er klaar voor en daarna willen we ook gereguleerd en goed geventileerd binnen zingen in gang te zetten.‘

Toewerken naar een optreden

Dirigent Wackers is optimistisch over de toekomst van de koren: ‘De overheid raadt samenzingen af, maar tegelijkertijd zie je dat koororganisaties op basis van onderzoek zeggen dat het moet kunnen, met de juiste afstand en ruimte, die hoog moet zijn met mogelijkheden om te ventileren. Mijn optimisme is dat de overheid hier naar gaat luisteren.’ Over optredens wil Wackers nog niet nadenken. ‘Het gaat voorlopig alleen om repetities. Optredens zijn nog lang niet aan de orde.'

Toewerken naar een optreden is essentieel. krijg je dan die spirit en motivatie als je niet weet waarvoor je het doet? Merlijn Wackers - Dirigent

Op termijn kan dat wel problematisch worden, vermoedt hij. 'Want mensen willen weliswaar graag samen komen en samen zingen, maar toewerken naar een optreden is voor velen essentieel. Dat stemt me dan weer pessimistisch. Er is geen enkel uitzicht, dus hoe krijg je dan die spirit en motivatie als je niet weet waarvoor je het doet?’

Duizenden musici gedupeerd

Behalve de koorleden zelf, zijn er ook een kleine tienduizend professionele musici gedupeerd door de lockdown. Het gaat om dirigenten, muzikanten en solisten die een deel van hun brood verdienen bij de koren. Steunmaatregelen zoals de TOZO vergoeden maar een deel van de gederfde schade.

Martijn Veenstra uit Groningen heeft als dirigent en cultureel ondernemer veel te maken met de professionals uit het koorwezen, zoals collega-dirigenten en solisten. Zijn indruk is dat er weliswaar dirigenten worden doorbetaald, maar dat ook een grote groep zijn inkomsten kwijt is.

Toen ik hoorde dat er budget was om mij tot december door te betalen, kreeg ik daar kippenvel van Roy Voogd - Koornetwerk Nederland en dirigent

‘Zoals ik het meekrijg op sociale media is dat er best wel wat collega-dirigenten zijn die niet doorbetaald krijgen. Ik had zelf twee opdrachtgevers. Eén van hen zei: 'Je hebt een TOZO-regeling, succes ermee.' Dat komt de relatie niet ten goede. Het is voor mij en veel collega’s een onzekere situatie.'

Het oordeel van Voogd, behalve woordvoerder zelf ook dirigent, is gunstiger. ‘Veel koren betalen hun dirigent nog door. Mijn eigen koor in Bergen doet dat ook. Toen ik hoorde dat er budget was om mij tot december door te betalen, ook als er niet gerepeteerd wordt, kreeg ik daar kippenvel van. Het doet je realiseren hoe diep de band is tussen dirigent en koor. Geef me één werkgever die dat ook zo zou doen.’

