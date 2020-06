Artsen grijpen corona aan om te pleiten voor vernieuwing in zorg

Een groep artsen wil met de Eerste en Tweede Kamer om tafel om te vertellen wat in hun ogen onmiddellijk anders moet in de zorg. Dat is in hun ogen minder bureaucratie, minder marktwerking en minder onnodige zorg.

Het manifest is door meer dan duizend artsen ondertekend, onder wie hoogleraar gynaecologische oncologie Marian Mourits en hoogleraar chirurgische oncologie Barbara van Leeuwen van het UMCG. Aanleiding voor het manifest is de coronacrisis.

Onnodige zorg

De ondertekenaars hebben door corona gezien dat de zorg ook anders kan. Zo leveren artsen in Nederland veel zorg die eigenlijk niet nodig is. Hoogleraar gynaecologische oncologie Marian Mourits: 'Er zijn in de afgelopen maanden een miljoen minder contacten geweest tussen patiënten en artsen. Een hoop van die contacten worden niet ingehaald.' Blijkbaar is een deel van de zorg dus niet nodig, concluderen de artsen.

'Ik ben oncoloog en wij doen toch weinig onzinnige behandelingen. Maar de nazorg kan best wel wat efficiënter. Ik heb nu gezien dat belconsulten heel effectief zijn en dat ik op die manier prima gesprekken kan voeren met mensen die ik al ken.'

Er zit volgens Mourits dus best wel wat 'lucht in het systeem'. De schattingen gaan volgens haar van tien tot dertig procent in de niet-oncologische zorg. 'Als je die lucht eruit haalt heb je geen wachtlijsten meer.'

Marktwerking; weg ermee

Dat artsen onnodige zorg verlenen komt door het tweede probleem, stellen de ondertekenaars; marktwerking. 'Als ik de behandeling niet doe en het buurziekenhuis wel, dan gaat de betaling ook next door.' De coronacrisis liet zien dat het anders kan. 'Toen werd er landelijk en regionaal samengewerkt en werd er ineens niet meer gesproken over geld. We moeten dat momentum vasthouden.'

Overheid moet het doen

Ervaring leert dat echte verandering in de zorg alleen kan als de overheid het voortouw neemt, zegt Mourits. 'We besteden veertig procent van onze tijd aan administratieve handelingen. Bestuurders houden vast aan keurmerken en lintjes, omdat patiëntenverenigingen daar ook naar kijken.'

Zorgverleners slagen er niet in de administratiedrang eigenhandig te doorbreken. 'We moeten elkaar meer vertrouwen en verantwoording afleggen als erom gevraagd wordt. Dat kan alleen als de overheid zegt: je mag niet meer dan twintig procent van je tijd besteden aan administratie en wij toetsen erop.'

Het kan wel

Mourits is hoopvol gestemd als ze ziet wat er in coronatijd ineens allemaal mogelijk bleek. Dat moet nu een vervolg krijgen. ' De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg staan onder druk. Haal de bureaucratie, de administratielast en de onnodige zorg weg en je houdt ruimte over om de goeie dingen te doen.'

Lees ook:

- Bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis luidt noodklok: 'Deze onduidelijkheid loopt de spuigaten uit'

- Kiezen toch genoeg mensen voor een baan in de zorg?

- Stijgende personeelslasten drukken winst UMCG