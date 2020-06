'Door de versoepeling van het fietsverbod moet de voetganger zich maar weer redden'

De gemeente Groningen haalde zich de woede van fietsers en ondernemers in Stad op de hals door verschillende straten tijdelijk af te sluiten voor fietsers. Dinsdag werden de maatregelen wat versoepeld, maar had de gemeente niet eerder moeten luisteren, Beter Weters?

'Onlogische aanpak'

'Forse beperkingen voor fietsers in de binnenstad van de 'Fietsstad van Nederland.' Over niets werd de laatste tijd zoveel gesproken als over de onlogische fietsverboden in de Groninger binnenstad. Mensen begrijpen wel de motieven om meer te reguleren, omdat het in verband met corona hier en daar te druk werd. Jawel. Maar deze onlogische aanpak zonder inspraak? Neen!'

'Luister naar ervaringsdeskundigen'

'De kritiek kwam van alle kanten. De zwaarste kritiek kwam ongetwijfeld van de fietsers zelf. Ze botsten op de hekken, trokken zich steeds minder aan van de nieuwe regels en hadden daardoor steeds meer lak aan B en W. Dat treft zwaar. Ook hier blijkt weer: Het is toch goed om meer te luisteren naar echte ervaringsdeskundigen. De beroemde museumbrug bij het station kan ook zeker open!'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid in de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad

'Recht in eigen hand'

'Fietsen uit de binnenstad? Fietsen uit de binnenstad! Dankzij corona waren die paar straten waarvoor het fietsverbod gold nu eindelijk goed te begaan voor een ieder. Bedoeld was ooit, bijvoorbeeld in de Folkingestraat en op de Museumbrug, een samenspel van voetgangers en fietsers. Maar de fietsers namen vaak het recht in eigen hand, en de voetgangers moesten maar wijken.'

'En scooters dan?'

'Fietsen zijn bovendien levensgevaarlijke obstakels in drukke winkelgebieden. Terecht dus dat fietsen gestald moeten worden aan de rand van de binnenstad, en daar geen toegang hebben. Maar de gemeente is al overstag. Wat goed bedoeld was, is alweer van de baan. De voetganger moet zich maar weer redden. De fietsers hebben helaas weer vrij baan. Niet overal, gelukkig maar. Overigens, waarom gaat het almaar over fietsen? Wat te denken van die scooters?!'

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt.

'Lastige afwegingen'

'De pandemie die Nederland nu al maanden teistert, zorgt voor hele lastige afwegingen tussen economie en gezondheid. Hoewel vrijwel iedereen van mening is dat gezondheid het allerbelangrijkste is, zullen allerlei beroepsgroepen toch graag weer gewoon aan het werk willen gaan. Door de versoepeling van de maatregelen wordt het weer drukker, zeker in de stad. Wanneer dat gevaar voor de volksgezondheid oplevert, moet de overheid daarin optreden.'

'Hopelijk de goede beslissing'

'Wanneer het dan noodzakelijk is of belangrijk lijkt om fietsverkeer te weren uit smalle straten, is dat begrijpelijk vanuit het standpunt van volksgezondheid, maar niet vanwege de economie. Nu de gemeente heeft geluisterd naar ondernemers, hoop ik dat het de goede beslissing is. Want mocht het daarna misgaan, zijn er weer heel snel dezelfde of andere vingers die wijzen naar de overheid die de plicht heeft verzaakt.'

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie

'Geen pretje'

'Voortschrijdend inzicht is niet hetzelfde als meewaaien met alle winden! Het eerste doe je beargumenteerd en op basis van in de praktijk gekregen (nieuwe) inzichten. Omdat theorie en praktijk soms botsen, omdat ook bestuurders zich kunnen vergissen. Maar ondernemers ook… Ik mijd bijvoorbeeld de Folkingestraat omdat ik me daar met mijn rollator niet meer veilig voel en weet: shared space is voor de zwaksten geen pretje. Overigens: voor mij een verrassing dat die voorbij racende fietsers kennelijk de stevigste vorm van inkomensgarantie zijn voor de winkeliers. Ik dacht dat wandelaars als ikzelf dat waren, binnengelokt door de verleiding van de etalage.'

'Extreme omstandigheden'

Coronabeleid dwingt tot aanpassingen en leidt tot belemmeringen voor alle Stadjers. Dan is het verstandig om gezondheid leidend te laten zijn en niet erg om van gezonde fietsers een paar meter meer en een andere route te vragen. En begrip. Omdat er ook ouders met kleine kinderen zijn, net als slechtzienden en blinden, anders mobielen. Trots op Groningen Fietsstad? Zeker! Maar nog trotser op een stad die verantwoorde ruimte biedt aan alle inwoners, ook onder extreme omstandigheden. En het allertrotst als we het samen voor elkaar krijgen de provincie te blijven met het laagste aantal besmettingen!'

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen