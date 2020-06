Verpleeghuizen voelen coronacrisis in de portemonnee

Bij Zorggroep Groningen loopt het negatieve effect van de coronacrisis op tot twee miljoen (op zestig miljoen omzet per jaar), bij Zonnehuisgroep Noord rekenen ze op ruim een miljoen euro (op tachtig miljoen omzet). Tot nog toe hebben ze nog geen compensatie ontvangen.

Van revalidatie naar corona

Zonnehuisgroep Noord besloot in maart (samen met collega-zorgorganisatie De Hoven) revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl om te vormen tot 'coronahuis'; een plek voor coronapatiënten die niet ziek genoeg zijn voor het ziekenhuis. Alle ouderen die er voor revalidatie verbleven verhuisden naar andere locaties.

Uiteindelijk kwam er nauwelijks een coronapatiënt naar Eemsdelta. Bestuurder (ad interim) Karel Zuidema: 'We hebben er maar weinig mensen ontvangen. De leegstand kostte honderdduizenden euro's per maand.'

Geen doorstroom vanuit ziekenhuis

Als het revalidatiecentrum wel in bedrijf was gebleven, had het vermoedelijk ook leeggestaan. Verpleeghuizen zagen de afgelopen maanden vrijwel geen nieuwe revalidatiepatiënten binnenkomen, doordat ziekenhuizen hun reguliere zorg stillegden.

Bij Zorggroep Groningen was niet meer dan de helft van het aantal revalidatieplaatsen in locatie Maartenshof bezet, vertelt Manager Economische Administratieve Dienst Hans Springer.

'Er was helemaal geen aanvoer meer van mensen die geopereerd waren aan een knie of heup. De vijftig bedden die wel bezet waren, waren bijvoorbeeld mensen die revalideerden na een herseninfarct. Maartenshof is het grootste revalidatiecentrum van Noord-Nederland, dus we zijn wel hard geraakt.'

Pakken, mondkapjes en zeep

Niet alleen de misgelopen omzet is voelbaar, ook maakten oudereninstellingen extra kosten. Zo moesten ze beschermende middelen inkopen voor hun medewerkers, zoals mondkapjes, brillen en desinfectiemiddelen.

Zuidema van Zonnehuisgroep Noord: 'We hebben ook aanpassingen aan gebouwen moeten doen en medewerkers moeten opleiden. Dit kost ook weer honderdduizenden euro's.' Net als Zonnehuisgroep Noord had Zorggroep Groningen een speciale afdeling voor coronapatiënten; de inrichting daarvan kostte ook geld.

Er komt wel geld

Landelijk ligt er nu een compensatieregeling voor verpleeghuizen, maar geld hebben Zorggroep Groningen en Zonnehuisgroep Noord nog niet gezien. Hans Springer: 'Voor revalidatiezorg zijn bijvoorbeeld al wel beleidsregels opgesteld; 79 procent van de omzetdaling wordt vergoed. Maar we hebben nog geen euro binnen.'

Karel Zuidema: 'Die 79 procent is genoemd, maar nu moet de vertaling naar de lokale situatie nog.' Het Rijk laat dat over aan de zorgverzekeraars.

Puzzelen

Volgens Zuidema is het een hele puzzel. 'Want als de omzet daalt, dan nemen de kosten ook af. Je bent bijvoorbeeld minder geld kwijt aan voeding. De financiële impact is echt nog onduidelijk. Dat geldt ook voor de kostenkant. Sommige facturen moeten nog binnenkomen, mensen moeten overuren nog uitbetaald krijgen. We zijn er heel druk mee bezig.' Springer herkent het gepuzzel en vindt het 'een heel administratief proces en dat frustreert in de tijd.'

Geen acute zorgen

Zorgen maken beiden zich niet direct, ook al moeten ze wel de reserves aanspreken om de salarissen te kunnen betalen. Hans Springer: 'We kunnen het nog even uitzingen. Zorgverzekeraars zeggen dat ze geen zorgaanbieder laten omvallen, dus dat geeft wel wat comfort.' Zuidema: 'Dan zijn er voorschotten beschikbaar, maar die hebben wij nog niet nodig.'

Dat ziekenhuizen als het Martini Ziekenhuis wel balen dat er nog geen duidelijkheid is over de exacte compensatie snapt Zuidema wel. 'Die hebben nog veel meer moeten doen dan wij; dat is toch van een andere orde.'

Zorg komt weer op gang

Nu de ziekenhuizen de reguliere zorg weer oppakken, krijgen de zorgorganisaties ook weer revalidatiepatiënten binnen. Die merken niks van de financiële afhandeling van de coronacrisis. Karel Zuidema van Zonnehuisgroep Noord: 'Maar we willen wel straks een goede verrekening. We hebben meegeholpen met ons coronahuis, dan moeten we er niet teveel op verliezen, want het geld moet naar de zorg.'

Hans Springer van Zorggroep Groningen: 'Een deel moeten we zelf dragen, dus corona gaat ons financieel pijn doen. Maar liever niet teveel, want je wilt investeren in je zorgproces.'

Reactie Menzis

Woordvoerder Joeri Veen van zorgverzekeraar Menzis laat weten dat de financiële regelingen voor zorgorganisaties als Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Groningen inderdaad nog niet af zijn.

'We zijn als sector hard aan het werk om de continuïteitsbijdrageregelingen vast te stellen.' Als er acute geldnood is kunnen ze een steunaanvraag indienen. Dat is bij beide organisaties niet aan de orde.

