Negen verdachten A7-drugssmokkel staan vandaag terecht

Negen mannen uit Friesland en Finland die in maart werden aangehouden op de A7 nabij de Duitse grens in verband met drugssmokkel, staan vandaag terecht. In totaal zijn er twintig verdachten.

Het gaat om een onderzoek naar internationale drugshandel. De verdachten komen allemaal uit Friesland, op een persoon na: een 46-jarige man uit Helsinki.

Tien van hen zitten nog vast, negen staan vandaag in Leeuwarden voor de rechter. De tiende persoon is later aangehouden en komt dus ook later voor.

Georganiseerd verband

De mannen worden verdacht van witwassen, vuurwapen- en het bezit van harddrugs, internationale drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) lijkt er sprake te zijn van een 'georganiseerd verband waarbij individuele leden van motorclubs zijn betrokken.' Het gaat om de Hells Angels en de Red Devils; een club die onderdeel is van de Hells Angels.

86 kilo speed

Acht verdachten werden begin maart aangehouden, nadat op de A7 bij de Duitse grens een drugstransport was onderschept. Het ging om 86 kilo speed met een straatwaarden van 700.000 euro. De pakketten waren bestemd voor de Finse markt.

Wereldwijde drugslijn

De groep opereerde niet alleen tussen Friesland en Finland: de organisatie was bezig met het opzetten van een drugslijn tussen Zuid-Amerika en Australië. Ze waren van plan om 300 kilo cocaïne te verschepen naar Australië.

Bij de aanhoudingen zijn niet alleen diverse soorten drugs in beslag genomen, maar ook een woning, wapens, contant geld, dure auto's, zestien blokken hasj en ruim 300 hennepplanten.

Criminele burgerinfiltrant

Bij het onderzoek naar deze groep heeft justitie gebruik gemaakt van een criminele burgerinfiltrant. Dit is iemand die zelf actief is of is geweest in het criminele milieu, maar nu justitie helpt. ‘Dit inzicht had de recherche zonder zijn hulp nimmer kunnen opbouwen’, liet het OM eerder weten.

Het inzetten van een burgerinfiltrant is niet onomstreden. Ook is het een riskante onderneming, die tot 2014 verboden was.

Reden daarvoor was de IRT-affaire in de jaren negentig. Het Interregionaal Rechercheteam heeft toen burgerinfiltranten grote partijen drugs laten importeren om grote criminelen op te pakken. Daarna was het inzetten van dergelijke infiltranten verboden.

