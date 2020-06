Kunstraad brengt advies uit over cultuursubsidies 2021-2024

De Groninger Kunstraad heeft donderdag op het Provinciehuis een advies naar buiten gebracht voor cultuursubsidies tussen 2021 en 2024. De Kunstraad adviseert welke culturele instellingen in onze provincie subsidie krijgen uit een pot van in totaal 16,5 miljoen euro.

‘Een pittige klus met soms pijnlijke vraagstukken’, zegt voorzitter Erik Akkermans van de Kunstraad. Hij is enthousiast over de ambitie die uit de ingediende plannen spreekt. De Kunstraad beoordeelde 75 subsidieaanvragen waarvan er 45 werden gehonoreerd. 36 daarvan gingen naar instellingen die al eerder subsidie ontvingen. Negen instellingen kregen nog niet eerder een meerjarige subsidie van gemeente of provincie.

Geen rekening gehouden met gevolgen corona

De door de raad beoordeelde subsidieaanvragen zijn allemaal van begin dit jaar. Door de coronacrisis is er zeker in de kunst- en cultuursector nogal wat gebeurd. De raad heeft daar in haar advies geen rekening mee gehouden.

‘We hebben bij wijze van spreken net gedaan of corona niet bestaat. We hebben de plannen die er lagen beoordeeld. Door corona kunnen die plannen allemaal anders uitpakken. Als dat zo is, valt er te praten over een andere besteding van de subsidie', zegt Akkermans.

Provincie en gemeente Groningen bepalen

Het advies van de Kunstraad zal door de gemeente Groningen en de provincie Groningen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke cultuurnota 2021-2024 en het provinciale uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024. Dat programma zal later dit jaar worden vastgesteld. Het advies van de Kunstraad is hier te lezen.

